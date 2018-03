Bénin : le ministre Bio Tchané hué lors d’une manifestation des enseignants

Le ministre du développement et du plan a essuyé la colère des enseignants ce mardi 06 mars 2018 lors de la manifestation de mécontentement organisée par ces derniers à Cotonou.

En effet, les enseignants du primaire et du secondaire se sont mis ensemble pour battre le macadam jusqu’au ministère du plan où Abdoulaye Bio Tchané devrait recevoir leur motion. Dans leur motion de grève, les enseignants ont été en un peu plus clairs: ils ne demandent rien d’autres que leur statut particulier. Et pour avoir gain de cause, ils sont prêts à aller jusqu’au bout.

Ainsi, après la lecture de la motion, la parole est revenue au ministre Abdoulaye Bio Tchané qui se trouve à la tête de la délégation gouvernementale qui participe aux négociations avec les partenaires sociaux. Dans son intervention, le ministre a informé les enseignants de ce que les salaires du mois de février ont été déjà déposés dans les comptes bancaires. Cette annonce a produit un effet plutôt inattendu car, les enseignants s’en sont royalement moqués en huant le ministre qui s’est vu dans l’obligation d’ interrompre pendant un moment son intervention.

On pouvait entendre dans la foule surexcitée « zéro…zéro… garde ton salaire et donne moi mon statut particulier ».

Une réaction des manifestants qui montre le degré du malaise que traverse le secteur dont les acteurs sont en bras de fer avec le gouvernement. Le ministre a profité de l’occasion pour rappeler la volonté du gouvernement à continuer les négociations pour une sortie de crise.