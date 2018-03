Bénin – Levée de motion de grève : Julien Gbaguidi et Fawaz Bakary suspendus pour haute trahison

Le Bureau Exécutif de la Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) vient de suspendre deux de ses membres. Il s’agit de Fawaz Bakary, Secrétaire Général du SYNIE et de Julien Gbaguidi , Secrétaire Général du SNEEC-Bénin.

Selon la décision de suspension prise ce lundi 26 Mars 2018 , il est reproché aux mis en cause d’avoir décidé unilatéralement de la levée de la motion de grève en cours dans l’enseignement primaire en ce qui concerne le sieur Fawaz Bakary et dans l’enseignement supérieur pour ce qui est du cas du sieur Julien Gbaguidi. En effet, le Secrétaire Général du SYNIE s’est associé à certains responsables syndicaux de la maternelle et du primaire pour suspendre la motion de grève de l’Intersyndicale. Quant au secrétaire Général du SNEEC, il s’est désolidarisé des autres syndicats des universités nationales du Bénin pour lever la motion de grève.

Ces agissements constituent selon le Bureau Exécutif une violation de la vision de l’organisation syndicale et une haute trahison eu égard aux dispositions des articles 22, 23 et 24 des statuts et article 49 du règlement intérieur de la Cosi-Bénin. C’est ce qui justifie la suspension de ces derniers qui ne peuvent plus participer aux activés du Bureau Exécutif, ni représenter ou prendre des engagements au nom de la Confédération dans aucune instance de décision.

Il faut signaler que le Dr Julien Gbaguidi avant cette suspension avait été déjà suspendu par le SNEEC le 22 mars 2018. Après s’en est suivi la démission de l’intéressé qui à travers une correspondance adressée au Bureau du SNEEC a décidé de rendre le tablier.