Bénin: le gouvernement lance un appel républicain et patriotique aux travailleurs

Suite au refus des centrales syndicales de signer le relevé des conclusions des négociations tenues dans la journée du mardi 13 mars entre gouvernement et partenaires sociaux, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané était face à la presse dans la matinée de ce jeudi 15 mars 2018 pour éclairer l’opinion publique.

Il a, dans son intervention, abordé les différentes propositions faites par le gouvernement pour une sortie de crise et appelé les travailleurs à penser à l’intérêt supérieur de la nation.

A (re) lire aussi : Fronde sociale : l’appel solennel du gouvernement à tous les travailleurs pour une reprise des activités

Le chef de la délégation gouvernementale , Abdoulaye Bio Tchané a exprimé son étonnement de voir les secrétaires généraux s’opposer à la signature du relevé des conclusions. Car, estime-t-il, les négociations ont beaucoup avancé et ouvraient déjà une porte de sortie de la crise. Pour le ministre d’Etat chargé du Plan et du développement, ce que demandent les centrales syndicales n’est pas légale et ne saurait être une condition pour la reprise du travail. En effet, ces derniers ont indiqué que la rétrocession des défalcations opérées sur salaire est une « question préjudicielle » à la reprise du travail dans les administrations . Mais pour le ministre, ce n’est pas un droit et ne peut donc pas être traité comme une question préjudicielle.

Ayant donc constaté un énième échec des négociations, le ministre, au nom du gouvernement, se rabat désormais sur le sens du patriotisme des travailleurs pour le retour au calme de la situation.

« Le gouvernement par ma voix, lance un appel solennel, républicain et patriotique à tous les travailleurs du Bénin en grève, afin qu’ils reprennent le travail, dans l’intérêt supérieur de la nation. », a-t-il lancé à l’endroit des travailleurs grévistes.