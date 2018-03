Bénin – Journée Mondiale de l’eau : déclaration du ministre de l’eau et des mines

Ce jeudi 22 mars 2018 le Bénin a célébré, à l’instar du monde entier, la Journée mondiale de l’eau. A cette occasion, le ministre en charge de l’eau et des mines s’est adressé à la nation béninoise. Nous vous proposons l’intégralité de son message.

MESSAGE A LA NATION DU MINISTRE DE L’EAU

ET DES MINES

Béninoises, Béninois, Chers compatriotes,

En cette veille de la célébration de la Journée Mondiale de l’Eau, le Gouvernement, à travers ma voix, tient à rassurer la communauté nationale et internationale que l’eau est au cœur des multiples préoccupations contenues dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG2016-2021) intitulé « Bénin Révélé ».

Cette journée consiste surtout à attirer l’attention de tout un chacun de nous sur l’importance de l’eau douce, les disparités d’accès et la dégradation de sa qualité affectant ainsi la quantité disponible.

Le thème retenu pour cette année par la Communauté internationale qui s’intitule « la nature pour l’eau » signifie que la réponse à la crise de l’eau se trouve dans la nature. En clair, la disponibilité de l’eau en quantité et en qualité reste tributaire d’un environnement sain.

Ce thème permet de s’interroger sur la menace environnementale qui pèse sur l’eau, un besoin réel et indispensable pour la vie.

C’est convaincu de ce que l’eau est au cœur du développement durable que le Président de la République, son Excellence Monsieur Patrice TALON et son Gouvernement en ont fait leur cheval de bataille en optant pour une amélioration significative des conditions de vie des populations les plus vulnérables et la réduction des inégalités sociales, à travers des réponses concrètes, notamment la mise en place de plusieurs projets hydrauliques couvrant l’ensemble du territoire.

Mesdames et messieurs,Pour concrétiser cette noble ambition de démocratiser l’accès à l’eau potable pour tous d’ici 2021 contenue dans le PAG 2016-2021, le gouvernement a initié :la construction de nouveaux systèmes d’adduction d’eau potable,le renforcement, la réhabilitation et/ou l’extension des infrastructures d’eau existantes,la mise en place de modes de gestion professionnalisée avec l’implication du secteur privé.Mesdames et messieurs,Les réformes engagées dans ce secteur ainsi que les travaux qui les accompagnent permettront à terme, à 7.500.000 personnes supplémentaires d’avoir accès à l’eau potable pour un coût global d’environ 800 Milliards de Fcfa dont les 2/3 sont déjà mobilisés. Il convient de noter que les travaux engagés en 2017 et 2018 permettront de desservir 2.060.000 personnes supplémentaires d’ici mars 2019.Ce sont là des mesures audacieuses pour remédier aux inégalités en matière d’accès à l’eau dans le cadre des efforts que nous déployons pour l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable (ODD) N° 6 : « garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement » gérés de façon durable et répondant à cet impératif fixé par la communauté internationale.En cette occasion mondiale de célébration de l’eau, je voudrais réaffirmer la ferme volonté du Gouvernement d’améliorer la gestion et la protection des ressources en eau pour garantir à tous le droit de vivre dans la dignité.L’avenir de l’humanité étant lié à la gestion durable de cette ressource qui est à la convergence de toutes les activités sociales, économiques et environnementales, nous avons la responsabilité collective d’être attentifs à l’enjeu écologique que représente l’eau.Chers compatriotes, Béninoise et Béninois,C’est le moment de remercier les différents partenaires techniques et financiers pour leur appui constant du secteur de l’eau et de l’assainissement à savoir :L’Ambassade d’Allemagne à travers la KFW et la GIZ ;L’Ambassade du Japon à travers la JICA ;Le Royaume des Pays-Bas, particulièrement pour leur retour dans le secteur de l’Eau grâce au pragmatisme de la diplomatie béninoise ;Le Royaume du Danemark ;La Banque Mondiale ;L’Organisation Internationale Koweitienne DIRECT-AID ;L’ONG GAINS ;La Fondation Ahamadyya etc…….Chers partenaires, conscient de l’enjeu dans le secteur de l’eau et comptant sur la qualité de votre engagement, je vous exhorte à faire de cette lutte votre constant quotidien pour le bonheur de la population Béninoise.Vive la Journée Mondiale de l’Eau !Dieu bénit le Bénin !Je vous remercie !