Bénin : journal « Le Révélateur », militant chevronné de la paix à l’UAC

Prévention des conflits et Promotion de la Paix à l’université d’Abomey-Calavi (UAC). Tel est le défi majeur que s’est assigné depuis plusieurs années le journal Le Révélateur à travers le Projet Etudiant Gardien de Paix (Etugap) qui se déroule chaque année à l’UAC. L’équipe dirigeante du journal ayant à sa tête Wilfried Nouwe n’a pas échapper à la règle. Pour le compte de l’année journalistique en cours, elle a organisé, avec des innovations, l’édition 2018 qui coïncide avec une période où l’UAC est en crise.

Contrairement à ce qui s’est fait ces dernières années la 8ème édition du Projet Etugap s’étale sur trois mois et en différentes phases. Après le lancement officiel qui a donné lieu à la première phase le 22 février passé, la communauté universitaire a été conviée à la tenue de la deuxième ce vendredi 23 mars 2018. Animés exclusivement par Gatien Adjagboni et l’honorable Alexis Agbelessessi, les deux thèmes de cette deuxième phase sont : « Gestion participative et engagement des jeunes pour le maintien de la paix à l’université d’Abomey-Calavi » et « Gestion et engagement des jeunes dans la vie publique ».

Venus nombreux pour écouter les conférenciers, les étudiants ont eu l’occasion de comprendre le rôle majeur qui leur incombe pour la préservation de la paix à l’UAC. Les deux conférenciers, chacun en ce qui le concerne, a mis la jeunesse estudiantine devant sa responsabilité , avant de lui donner les armes nécessaires pour assumer triomphalement cette lourde charge qui est de faire régner la paix à l’université.