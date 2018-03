Bénin – infrastructures routières : la société Louis Berger sélectionnée pour des études techniques

La société Louis Berger a décroché, au cours de la rencontre hebdomadaire des ministres du gouvernement Talon de ce mercredi 14 mars 2018, deux importants marchés de réalisation des études techniques pour des constructions routières.

Se basant sur ses performances en la matière et ayant également démontré ses preuves dans la construction et la réalisation des infrastructures du genre tant dans le pays que sur le plan international, le conseil des ministres a souhaité que la signature des contrats soit faite avec la société Louis berger. Dans un premier temps, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec cette société en vue des études techniques, économiques, d’impact environnemental, social et de sécurité routière, pour l’aménagement et le bitumage d’une liaison autoroutière entre le carrefour Sèmè-Podji et Porto-Novo, avec la construction d’un nouveau pont sur la lagune.

A (re) lire aussi : Bénin: compte rendu du conseil des ministres du 14 mars 2018

Et dans la perspective de la réalisation de ce projet inscrit au Programme d’action du gouvernement (Pag), l’administration routière, suivant le relevé du conseil des ministres de ce mercredi, pour les mêmes raisons évoquées supra, a sollicité le bureau Louis Berger en partenariat avec Setem Bénin pour la conduite dudit projet.

Aussi, a-t-on annoncé dans le même relevé de ce dernier conseil des ministres, l’autorisation, pour le compte de la société Louis Berger, de passation du contrat en vue de la réalisation de la revue des études, du contrôle et de la surveillance des travaux de bitumage de la route des pêches, phase 2.

A (re) lire aussi : Bénin – ministère des infrastructures : la société Louis Berger sélectionnée pour la maîtrise des ouvrages

Il est à signaler que Louis Berger est une société par actions simplifiées et est en activité depuis environ 60 ans. Elle est installée à Issy Les Moulineaux (92130) et est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie, études techniques. Elle est actuellement dirigée par le président James G. Bach qui a pris la tête de cette société le 19 août 2017.