Bénin – imbroglio à la FBF: Valère Kakaï Glèlè rompt le silence et appelle Homéky au secours

Après la décision du comité exécutif de la FBF de rejouer le match UPI – ONM FC – ASVO le 07 avril prochain, la réaction de Valère Kakaï Glèlè, président d’honneur du club Universitaire n’a pas tardé. Ce dernier a donné un point de presse l’après-midi de ce mardi 27 mars, au cours duquel il a fait le rappel des faits, expliquer les incohérences dans ce choix et appelle à la rescousse, le ministre des Sports, les instances sportives et bien d’autres.

Rappel des faits

Le président Valère Kakaï Glèlè a rappelé aux hommes des médias, les faits en prenant pour exemple l’avant-dernière journée des Playoffs. Selon ce dernier, ASV avait 8 points avec +2 de différence de but, UPI-ONM avec 8 points avec +1 de différence à cette étape. Alors la dernière journée, qui s’annonçait épique et décisive pour le duel à distance entre les deux clubs a connu la victoire d’UPI-ONM contre Espoir de Savalou (5-0), tandis qu’ASVO a été contraint au nul par Delta (0-0).

Il en résulte alors qu’UPI-ONM a 11 points + 6 et ASVO 9 points +2. Donc l’équipe de Pobè, vainqueur d’Entente, est championne, et UPI-ONM, vainqueur d’Espoir de SAVALOU, est vice-championne. « Conformément, aux textes en vigueur, Pobè et UPI-ONM sont promus en Ligue 1. », a souligné le président Kakaï Glèlè.

Le premier rebondissement

« Au mois de janvier, la commission d’homologation informe les différents protagonistes que le match ASVO – Delta qui ne serait pas allé à son terme selon l’arbitre central, devra se rejouer le 10 janvier 2018. Or, le même arbitre a affirmé avoir arrêté la rencontre après le temps réglementaire. La preuve, dans son rapport confidentiel, ou le joueur portant dossard numéro 4 de Delta, Hyppolite, a reçu un carton jaune à la 90e minute. », a expliqué le président du club Universitaire. En effet, cette rencontre n’a plus été rejouée.

La décision au Cœur d’une réunion d’urgence du comité exécutif

Le président Kakaï Glèlè, membre du comité exécutif de la FBF a pris le soin d’échanger au Téléphone avec Anjorin Moucharafou, président de la Fédération béninoise de Football au Ghana pour une réunion de la Caf à l’époque. Une fois au pays, le sujet a fait objet de débat au cours d’une réunion à la Fbf. « Les avis des différents membres du comité exécutif étaient divergents et la réunion s’est terminée en queue de poisson avec en prime une position ambiguë de Anjorin Moucharaf , qui n’a pas clairement dit qui était monté en Ligue 1, entre ASVO et UPI-ONM. », a précisé le patron du club Universitaire.

Un lundi nuageux pour UPI-ONM FC?

Elle demeure ambiguë pour les responsables du club Universitaire, et même des curieux du Football. Cette décision de faire jouer un match de barrage prise au terme d’une autre réunion le lundi 26 mars dernier. Valère Kakaï Glèlè a bien pris part à cette réunion, mais en raison d’occupation au Conseil économique et social (CES), a pris congé des autres membres du comité exécutif après les avoir averti du caractère urgent et imminent de son absence. « A cette réunion, il y avait des absents d’importance: Bruno Didavi, Magloire Oké, Oussou Saka, Chabi Mama. « , a dit ce dernier aux journalistes.

Comme un poignard dans le dos, « grande a été notre surprise, lorsque nous avons lu sur les réseaux sociaux peu de temps après la réunion, une lettre nous informant de ce que, ASVO FC et UPI-ONM devront jouer un match de barrage le 7 avril pour déterminer qui des deux va en Ligue 1. », a pesté le président Glèlè face aux journalistes. Ce qu’il a qualifié de « supercherie », a amené Francis Gbian a claqué la porte. Il a profité de l’occasion pour remercier Imorou Bouraïma et William Fangbédji pour leur soutien.

Ce qui semble flou

Cette rencontre a enjeu a été prévue le samedi 7 avril 2018, à huis clos au stade municipal de Parakou en présence des membres du comité exécutif. Comment peut-on programmer un match à enjeu sans menace précédente sur des supporters ou autres à huis clos. Par ailleurs, il a été demandé, une délégation de 35 personnes par équipe. « La durée du tronc d’arbre dans l’eau ne le changera pas en crocodiles », dit un adage. Alors qu’on annonçait un personnage II, pour l’avenir d’un Football déjà dans la boue, cette fourchette 20 mois plus tard est toujours boueuse avec la marque I. « Pourquoi l’absence de caméra, de supporters ? Les équipes sont elles en conflit pour que l’on veuille jouer à huis clos? », ont été entre autres les interrogations du président Kakaï Glèlè. Alors rien n’a changé, mais doit-on continuer ?

La voie de recours s’impose au président du club UPI-ONM

Confus, perdu dans ces textes qui régissent l’instance et ses pensées, mais confiant que des voies de recours existent, Valère Kakaï Glèlè appelle à la rescousse les instances et autorités sportives et prend à témoin l’opinion publique et internationale de ce qu’il a qualifié de supercherie. L’homme appelle au bon sens du Comité national olympique et sportif béninois, du ministre du Tourisme de la culture et des sports, aux autres membres du comité exécutif, l’assemblée générale de la FBF, la Caf, la Fifa, le Tas, les médias et tous les supporters du sport « Roi ».

Le président Talon depuis sa Marina est vivement interpellé

En attendant que cette décision dans le fond ne retrouve sa norme footballistique, le protocole d’accord signé devant le Chef d’Etat est-il toujours significatif pour certains ? Dans la logique de reconstruire, est ce qu’on doit encore tenter des décisions à la limite « Zlathanesque »?.

D’aucuns voient cette décision comme la renaissance des vieux démons. Mais ces derniers ne doivent plus naître. Car, disait un féru du cuir rond après ce point de presse, le président Talon doit prendre ses responsabilités. « Pendant que les autres jouent, nous ne devons plus régresser après ce qu’on a vu lors du championnat, des éliminatoires du Chan et la participation du Bénin à l’Ufoa ».

Alors, comme certains chefs d’Etats dans la sous-région qui ont compris l’importance du Football dans la vie de la jeunesse et de l’économie, « le président Talon a intérêt à mettre fin à cette mascarade qui s’annonce et qui risque de peindre en noir tous les efforts faits par le gouvernement de la Rupture jusque-là ».

L’intégralité du point de presse du président d’UPI-ONM FC