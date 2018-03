Bénin – Grève : les vacataires de la vallée reprennent la craie avec les promesses du gouvernement

La rencontre tenue dans la matinée du samedi 17 mars 2018 entre une délégation gouvernementale et les enseignants vacataires porte déjà des fruits. Dans la vallée de l’Ouémé, ils ont décidé de reprendre le chemin de l’école sur la base des promesses faites par le gouvernement ce samedi.

Cette décision a été portée à la connaissance des chefs d’établissement des différentes communes de la vallée à travers la motion de suspension de la grève qui leur a été transmise ce lundi 19 mars 2018. Ladite motion précise que les enseignants vacataires de la vallée suspendent leur grève à cause des promesses faites par les deux émissaires du gouvernement.

Ils reprennent donc les cours en espérant entre autres le paiement sans délai des primes de vacations, la signature de l’arrêté interministériel portant réglementation des prestations de services d’enseignement dans les établissements secondaires, général et technique et de la formation professionnelle, le relèvement du taux de vacation à 3.000 f / heure. Constituant la catégorie qui détient le plus grand nombre d’enseignants, les vacataires en reprenant les cours pourraient porter un coup au mouvement de grève des autres catégories à savoir les ACE et les APE.