Bénin – Grève : les étudiants disposent désormais d’un seul jour de cours

Les enseignants des universités nationales du Bénin radicalisent leur mouvement de grève entamé depuis quelques semaines . Après plusieurs tentatives de négociations infructueuses avec l’autorité de tutelle suivies des défalcations sur salaire pour fait de grève, les enseignants des universités nationales du Bénin réunis au sein des six syndicats du secteur décident de passer de 72 heures à 96 heures de grève par semaines.

Cette décision prise en assemblée générale ce jeudi 15 mars 2018 rejoint celle des étudiants qui, de leur coté sont déjà passés à 96 heures de grève depuis quelques semaines. Mais contrairement aux organisations estudiantines, la grève des enseignants prend effet les lundis et s’estompe les jeudis avec suspension systématique des activités pédagogiques et toutes formes d’évaluation.

Les syndicats des enseignants pour le dégel de la crise dans l’enseignement supérieur à l’instar de leurs homologues du primaire et du secondaire exigent la rétrocession des défalcations opérées sur salaire pour fait de grève avant toutes négociations . Ils invitent leurs militants à rester mobilisés pour aller jusqu’au bout du combat.

Pour rappel , ils exigent entre autres le payement sans délai des allocations universitaires dues aux étudiants et la réhabilitation des organisations estudiantines dans leurs droits d’association et de réunion ; le recrutement réglementaire et en nombre suffisant d’enseignants pour répondre aux normes , soit un enseignant pour 25 étudiants ; la régularisation sans délai de la situation administrative et financière des enseignants du supérieur recrutés en 2015 ; le payement sans délai des frais de participation du Bénin à la dernière session des CCI du CAMES(2017) ; la reprise sans délai du dialogue avec les responsables syndicaux de l’enseignement supérieur et le ministre de tutelle.