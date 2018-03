Bénin – Grève : les enseignants de Nikki désavouent l’IMP et durcirent le mouvement

Le Collectif des enseignants de la maternelle et du primaire de la commune de Nikki n’est pas prêt à respecter la levée de la motion de grève faite par certains responsables de l’Intersyndicale de la maternelle et primaire (IMP).

Ils disent ne pas être concernés par cette levée qui ne prend pas en compte leurs avis. C’est pourquoi ils ont décidé de poursuivre le mouvement jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications.

COMMUNIQUE FINAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES ENSEIGNANTS DE LA COMMUNE DE NIKKI

NIKKI, le 20 mars 2018

Suite à la suspension de la motion de grève de l’Intersyndical de la Maternelle et du Primaire par les Secrétaires Généraux AGOSSOU-VE Maxime, HOUNSOUNOU Fabrice, KOUKOU Jean-Pierre, YETONON Marc et BAKARY Fawaz sans avis consultatif des militants à la base ni satisfaction de nos légitimes revendications, les Enseignantes et Enseignants de la commune de Nikki réunis en Assemblée Générale extraordinaire de Crise ce jour mardi 20 mars 2018 , fustigent le comportement à la limite inconcevable de ces 5 secrétaires généraux corrompus, éhontés, affamés, vendus et protégés par le ministre des Enseignements Maternel et Primaire KARIMOU Salman.

Par la même occasion, le collectif des Enseignants déclare ce qui suit :

Les Enseignants de la Commune de Nikki toutes catégories confondues étaient en mouvement de grève depuis le 16 janvier 2018 avec les motions du FRONT et des Centrales Syndicales contrairement à l’IMP qui n’est rentré en mouvement qu’à partir du 23 janvier 2018 ;

Cette décision des amis du ministre n’est qu’une affaire non-lieu et n’émousse guère la détermination de la base à se battre par tous les moyens légaux pour la satisfaction une fois pour toute de ces légitimes revendications ;

Les mouvements de grève continuent jusqu’à satisfaction totale nos revendications.

Nous adressons un sincère remerciement à l’endroit de tous les Secrétaires Généraux de l’IMP qui ont refusé d’accompagner ces cinq traites dans leur forfaiture. Nos remerciements vont également à l’endroit des tous les Enseignants de la Commune de Nikki pour leur sens d’engagement, de fidélité et de discipline du groupe. Nous n’oublions pas les responsables Syndicaux du FRONT et des Centrales Syndicales qui malgré toutes les pressions du Gouvernement de la RUSE et de la RAGE tiennent toujours bons. Toutes fois nous exhortons les camarades en lutte à ne céder à aucune pression et intimidation du Gouvernement qui ne cherche qu’à anéantir à tout prix les actions syndicales au Bénin.

PRET POUR LA VICTOIRE, LA LUTTE CONTINUE

Pour le Collectif, Le Secrétaire Général

Sosthène DJIDOHOKPIN