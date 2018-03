Bénin – fronde sociale: une nouvelle rencontre de négociation mardi prochain

Prévue pour se tenir hier jeudi 08 mars 2018, la rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux est désormais programmée pour le mardi 13 mars 2018. C’est l’information qui a été porté aux secrétaires généraux des centrales syndicales par le biais d’une invitation que la ministre du travail et de la fonction publique leur a envoyée.

Cette invitation en date du 08 mars 2018 et signée par la ministre Mathys Adidjatou précise que la rencontre sera l’occasion de poursuivre les travaux de la première séance ordinaire de la Commission Nationale Permanente de Concertation et de Négociation Collectives Gouvernement/Centrales et Confédérations Syndicales au titre de l’année 2018. Elle se tiendra à l’INFOSEC à partir de 10 heures et se penchera sur la grève actuellement en cours dans certains secteurs de la fonction publique.

Il faut rappeler qu’à la dernière rencontre, les syndicalistes avaient claqué la porte en exigeant la rétrocession des défalcations sur salaire pour fait de grève avant une quelconque négociation. Une exigence à laquelle le gouvernement oppose la loi sur le droit de grève en annonçant que les défalcations sont légales.10