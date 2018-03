Bénin- fronde sociale: message du président Patrice Talon aux travailleurs

Lire ci-dessous ‘intégralité de son adresse.

Béninoises, Béninois, mes chers concitoyens.

À travers vous, je veux m’adresser à nos frères et soeurs, travailleurs de la fonction publique. Depuis deux mois, trois secteurs, pas des moindres, de notre tissu social et économique sont en grève pour des revendications protéiformes. C’est de leurs droits et je le leur concède.

Cependant, ce qui n’est pas acceptable pour des principes de justice sociale et de solidarité, c’est de vouloir , au nom de la revendication peut-être légitime de leurs intérêts corporatistes, causer de torts à nos concitoyens et refuser d’en payer le prix soi-même . Ce ne serait pas du tout juste ni cohérent.

Mon gouvernement se penche sérieusement sur chacune de leurs revendications qui, ma foi, trouveront des issus favorables à plus ou moins longs terme. La distance qui nous sépare de la prise en compte de leurs préoccupations a un nom : elle s’appelle patience.

Vous êtes tous des filles et fils de la République et la République ne saurait, en aucun cas, vous abandonner ou être insensible à vos souffrances.

À mes frères et amis enseignants, je tiens particulièrement à dire, que votre situation, vos conditions de travail et de vie me tiennent sérieusement à coeur. Ce que j’ai promis pendant les campagnes électorales à propos de la nécessité urgente d’améliorer vos conditions de travail ne m’a pas été dicté. Je le pense et je le vis au fond de mon être au quotidien. Mais souffrez que, de ma position actuelle, où tout est à la fois urgent et prioritaire, je ne puisse pas me consacrer exclusivement et immédiatement à la résolution complète de vos problèmes, de vos difficultés. Mais rassurez-vous, mon gouvernement y travaille sérieusement et vous ne serez pas déçus à la fin. Faites moi confiance. J’y arriverai. Si, à la fin de la l’année académique 2020-2021, vous questionnez vos élèves sur leurs carrières envisagés et que sur 50, 30 au moins ne vous répondent pas qu’ils souhaitent devenir enseignants, revenez me poser la question.

Quand aux vaillants agents de santé et de la justice, nos divergences sont plus d’ordre relationnel que pécuniaire et je reste persuadé qu’avec un peu plus d’effort de la part de mon gouvernement pour être à votre écoute en permanence, nous parviendrons à rétablir la confiance, la sérénité et la convivialité que requiert l’exercice de vos fonctions respectives et dont mon gouvernement a besoin pour mettre en œuvre son programme.

En aucun cas, la violence aussi bien verbale que physique ne sauraient être des voies de recours.

Sur ce, je vous demande, au nom de la République, de renouer avec vos tâches respectives tout en poursuivant le dialogue avec les membres de mon gouvernement disposés à vous écouter et à étudier, avec vous, les solutions les plus appropriées pour vous et pour toute la nation.

Sans vos différentes expertises, sans l’action dévouée de vos compétences respectives, la République court à sa perte. C’est pourquoi, au-delà de ma personne, au-delà des membres de mon gouvernement, je vous demande de considérer les souffrances des enfants, des malades et des couches vulnérables de notre société qui, la mort dans l’âme, subissent piteusement l’effet de vos mouvements de grèves.

Vive la rupture pour un nouveau départ de notre pays

Vive le Bénin

Je vous remercie.