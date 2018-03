Bénin – Fronde sociale : les enseignants insatisfaits des propositions du gouvernement

Ils n’ont pas entendu le compte rendu qui sera fait lors des assemblées générales par les centrales syndicales avant de commencer à lever le ton. Déjà dans la soirée du mardi 13 mars 2018 après les négociations entre gouvernement et centrales syndicales, certains responsables syndicales à la base ont adressé des messages de résistance à leurs militants pour marquer leur opposition aux propositions du gouvernement qu’ils ont jugé « insultantes ».

Au niveau de l’enseignement primaire et secondaire, les enseignants ont très tôt manifesté leur mécontentement face aux propositions du gouvernement face à leurs revendications. A travers un communiqué, les responsables du Front des syndicats au niveau des sous secteurs ont appelé les enseignants à rester sereins pour continuer, car en aucun cas les cours ne reprendront sur la base de ce qui a été retenu hier lors des négociations avec les secrétaires généraux. « Soyez sans crainte et sereins et comptez sur tous les SG des centrales, car ils ne trahiront point si nous sommes déterminés. Nous leur avons déjà donné la position du Borgou : C’est NON à la reprise des classes avec ce que le gouvernement a proposé et la grève continue. », a déclaré le porte-parole du Front des syndicats au niveau du primaire.

Dans ce sens d’opposition, les manifestations de protestation ont repris dans la matinée de ce mercredi 14 mars 2018 dans certaines localités dont la commune de Houéyogbé. Les enseignants lors d’une marche pacifique ont exprimer leur mécontentement , ils invitent les secrétaires généraux à ne pas se gêner pour un quelconque compte rendu. Ils s’opposent aux propositions du gouvernement et promettent continuer la lutte.