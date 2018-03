Bénin – Fronde sociale : une délégation gouvernementale à la rencontre des enseignants vacataires

Soucieux du dégel de la fronde sociale qui secoue le secteur de l’enseignement, le gouvernement n’ignore aucune option de sortie de crise. Suite à la menace de grève agitée depuis quelques jours par les vacataires, Le gouvernement a décidé de jouer à l’anticipation en conviant ces derniers à une rencontre qui a eu lieu ce samedi 17 mars 2018.

Composée du ministre de l’enseignement secondaire et celui du plan et du développement, la délégation s’est donnée la mission d’éclairer les enseignants vacataires sur les questions qui les fâchent. En une heure de discussions les deux parties ont décortiqué les cinq points inscrits pour faire objet des échanges. Il s’agit du point de paiement des vacataires pour les mois de décembre, janvier et février , du relèvement du taux horaire de vacation , de la bancarisation des salaires des vacataires, de l’inscription des états de paiement et enfin de l’organisation des concours et tests internes.

Sur le point des concours en vue dans le secteur, les ministres ont promis aux vacataires de les défendre au sein du gouvernement afin qu’une priorité leur soit accordée dans les quotas. Par rapport au payement des salaires du mois de février, on peut constater le mécontentement des vacataires qui disent n’avoir rien perçu contrairement aux déclarations des ministres. Enfin il a été expliqué aux vacataires que le retour au système de la Perception pour le payement des salaires n’est plus possible. L’expérience a montré que la bancarisation est la meilleure option et le gouvernement ne compte pas revenir en arrière.