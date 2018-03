Bénin – Fronde sociale : défalcations et menace de radiation , du remontant pour les grévistes

Ils sont plus que jamais déterminés à aller au bout de la grève pour avoir satisfaction à leurs revendications. Les défalcations sur salaire pour fait de grève, la menace de radiation brandit par le gouvernement, loin d’émousser l’ardeur des grévistes, constituent désormais une force pour ces derniers qui sont résolument engagés dans le bras de fer avec le gouvernement. Un engagement exprimé dans les différentes déclarations des secrétaires généraux.

A la base, le discours est le même, surtout dans le secteur de l’enseignement primaire et secondaire ou des assemblées générales ont été organisées par département. A l’issue de ces assemblées générales, les grévistes ont décidé de durcir le mouvement de grève en réponse à ce qu’ils ont appelé « provocation régime Talon ». A Bohicon et à Djougou par exemple, les enseignants sont restés unanimes sur le fait que les défalcations et la menace de radiation ne peuvent en aucun cas les détourner de l’essentiel.

Dans les autres secteurs comme la justice et la santé, le discours est le même. Les agents de la justice et de la santé qui renouent avec la grève sans protocole estiment que « C’est le moment plus que jamais d’en découdre avec la stratégie de diversion du gouvernement ».