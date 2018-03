Bénin – France : les propos de Emmanuel Macron à son homologue béninois

Heureux de cet échange et combien il est le bienvenu en France à chaque fois ; Combien je souhaite que nous pussions activement travailler ensemble. Le Bénin est un pays stable, démocratique et ami de la France. Notre relation est dense et ancienne et je veux ici dire très clairement que la France, monsieur le Président de la République, soutient fortement le programme de réformes courageuses mis en œuvre par le Président Talon dans son pays. Vous menez avec votre gouvernement une politique ambitieuse pour relancer la croissance économique du Bénin et nous sommes clairement engagés à vos côtés.

Nous avons évoqué justement les différents domaines de notre coopération. Nous avons évoqué plusieurs sujets régionaux comme internationaux et évidemment toutes les pistes pour intensifier notre partenariat. Un document cadre sera signé lors de votre visite avec le secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne à cet effet.

J’aimerais revenir sur 5 priorités de ce partenariat.

La première en matière de santé, c’est le futur hôpital d’Abomey-Calavi et dire ici très clairement que nous confirmons la garantie de la Banque Publique d’investissement avec une assurance-crédit de 175 millions d’euros pour ce projet.

La 2ème priorité, c’est la lutte contre le dérèglement climatique et la politique de ville durable indispensable dans toute la région et tout particulièrement dans votre pays. A ce titre, un programme ambitieux sur la ville durable qui accompagnera Cotonou et 3 autres villes du Bénin à s’adapter aux changements climatiques sera signé également tout à l’heure avec l’agence française de Développement pour un montant de 58 millions d’euros.

La 3ème priorité, et vous y tenez beaucoup à juste titre, c’est le tourisme. En effet, dans les perspectives économiques de votre pays, le développement du tourisme est une des grandes priorités de création d’activités et d’emplois. La France a un savoir-faire connu dans ce domaine et je souhaite que nous puissions vous accompagner pleinement dans cette stratégie. D’abord, en termes de formation et donc l’Agence Française de Développement concentrera des financements pour aider à des formations en matière d’hôtellerie – restauration. Ensuite avec des projets concrets et c’est pourquoi là aussi nous signerons ce soir une déclaration d’intention avec l’agence française de développement pour un montant de 43 millions d’euros afin de réaménager la cité lacustre de Ganvié qui est un élément important de cette attractivité touristique et c’est dans le droit fil de cette ambition que vous souhaitez également porter des projets de tourisme mémoriel que je soutiens pleinement . Nous avons également des grands groupes français tels que le Club Med qui ont choisi d’investir au Bénin et je souhaite que nous puissions développer justement l’implication de ces groupes français quels qu’en soient les secteurs pour accompagner ce développement et cette création d’emplois.

La 4ème priorité, c’est justement la formation et l’éducation. En ce domaine, c’est l’une des batailles que vous avez souhaité conduire. Cela fait partie de vos priorités sur le plan domestique. La France souhaite accompagner juste cette ambition. La Cité d’innovation et de Savoir, Sèmè City est à cet égard emblématique. Plusieurs établissements d’enseignement supérieur français sont engagés et nous allons renforcer les partenariats dans ce domaine qui est également comme vous le savez l’une de nos priorités donc Central Sup’Elec, Epitech, l’Ecole de Design de Nantes seront consacrés dans leur rôle. Nous apporterons également un soutien complémentaire de l’agence Française de Développement. La formation aussi des maîtres sera l’une priorité, nous allons ensemble travailler sur des sujets de gouvernance en la matière.

Enfin, la 5ème priorité que je vois à notre partenariat, c’est l’offre culturelle. Je voudrais plus particulièrement insister sur ce point. J’avais en effet évoqué à Ouagadougou mon souhait de voir le patrimoine culturel de plusieurs pays africains exposer et parfois conserver en Afrique. Et je me suis engagé afin que d’ici 5 ans les conditions soient réunies pour que des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique soit possible. A cette fin, j’ai décidé de demander à deux personnalités incontestables et que je sais intellectuellement engagées sur ces questions de mener un travail de réflexion et de consultation afin de faire des propositions concrètes d’ici novembre prochain. Il s’agit de madame Bénédicte Savoy et monsieur Felwine Sarr que je remercie tous deux chaleureusement d’avoir accepté de mener ce travail important qui me tient tout particulièrement à cœur et il est évident que pour tous ceux qui ont eu à admirer les œuvres du royaume de Danxomè, votre pays est tout particulièrement concerné par une telle initiative.

Aussi, sans attendre les résultats de ces travaux, je souhaite aussi que nous puissions travailler dès maintenant avec vous, cher Président Talon, sur une plus grande circulation des œuvres entre nos deux pays. Vous avez des projets dans le domaine muséal. Nous pouvons ensemble travailler aussi sur des prêts issus de collections françaises et c’est pourquoi j’ai demandé sans attendre l’issue de cette mission au Président du musée du Quai Branly Stéphane Martin de se rendre au Bénin dans les prochaines semaines pour travailler avec vos équipes et les responsables béninois sur ce sujet.

Voilà les 5 priorités toute particulières sur lesquelles je souhaitais revenir et insister en redisant ici tout le plaisir que j’ai eu à accueillir le Président Talon et tout le soutien de la France et de moi-même aux programmes de réformes qu’il entreprend.