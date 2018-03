Bénin: en visite de travail en France, Patrice Talon reçu par Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi soir (18h heure de Paris) à l’Elysée, son homologue béninois Patrice Talon. Initialement prévue pour demain mardi 06 mars, la rencontre a finalement été programmée pour ce lundi pour des raisons de commodités. « Les deux hommes échangeront sur des questions d’intérêts communs au Bénin et à la France », nous renseigne un diplomate béninois qui a requis l’anonymat.

🇧🇯🇫🇷 : benindiplomatie #wasexo Arrivée du #prbenin S.E.M #PatriceTalon à @Elysee où il est acceuilli par S.E.M @EmmanuelMacron dans le cadre de sa visite de travail en France. pic.twitter.com/d1axl2vKFd — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) 5 mars 2018

Le Bénin fait partie des 19 pays prioritaires de l’aide au développement française, que le gouvernement veut porter à 0,55% du revenu national brut en 2022 – alors que le budget de l’aide au développement n’était que de 0,38% en 2016, nous renseigne l’agence France Presse.

En février 2018, le secrétaire d’Etat français auprès du ministre d’Europe et des affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne avait effectué une visite de travail au Bénin pour préparer la rencontre entre les deux chefs d’Etat. A cette occasion, il a transmis au chef de l’Etat béninois, un message d’amitié du président Macron.

#wasexo #BeninDiplomatie Départ en début d’après-midi de ce dimanche 4 mars 2018 de S.E.M #PatriceTalon pour Paris (France) dans le cadre d’une visite de travail. pic.twitter.com/9HWd3GIDlq — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) 4 mars 2018

Rappelons qu’en octobre 2017, la diplomatie béninoise avait laissé fuiter une information, non officielle, sur une possible rencontre entre les deux chefs d’Etat au cours du séjour de Patrice Talon dans l’hexagone. Une fuite qui a occasionné un incident diplomatique entre les deux pays et qui aurait coûté le poste du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangère et de la coopération à Marc Herman Araba.