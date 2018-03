Bénin : Djèffa s’apprête à accueillir la vague bleue

Les hostilités du congrès constitutif du parti de Sébastien Germain Ajavon s’annoncent ce week-end à Djèffa dans la commune de Sèmè-Podji.

L’un des plus grands villages de l’arrondissement d’Ekpè dans la commune de Sèmè-Kpodji accueille donc dès ce vendredi soir et ce jusqu’à demain samedi 24 mars 2018 ,la messe politique de la vague bleue. L’homme d’affaire surnommé « le roi de la volaille » dit sa messe politique devant des militants, admirateurs et sympathisants estimés à des milliers.

Ce vendredi 23 mars 2018, veille de cette gigantesque sortie politique de Sébastien Ajavon depuis les présidentielles de 2016 où il est arrivé troisième au premier tour, le comité d’organisation s’affaire pour mettre les petits plats dans les grands afin qu’il y ait une sortie politique réussie.

Tel qu’il l’a annoncé dans une émission télé, Sébastien Ajavon compte mettre la barre très haute pour les présidentielles de 2021. L’atteinte de cet objectif passe nécessairement par la bataille législative de 2019 et Sébastien Ajavon et ses compagnons le savent et la prenne comme un test grandeur nature. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils travaillent pour la réussite de ce congrès qui va consacrer la création du parti .

Actuellement sur les lieux, pendant que les ouvriers s’activent pour finaliser les travaux et mettre les dernières touches du point de vue esthétique, les membres du comité préparation sont en conclave pour les travaux préliminaires. De sources proches du comité, les travaux de ce soir vont aboutir à la mise en place du Bureau Exécutif National et le choix de la dénomination du parti. Les conclusions de ces discussions seront dévoilées demain pour le grand public.

Demain, Djèffa sera le grand village d’attraction des acteurs politiques qui tiendront des discours compte tenu de leurs positions sur la carte politique nationale.