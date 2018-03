Bénin – décentralisation : le maire de Dangbo menacé de destitution

Le maire Akowanou Mathias alias Akoma est assis sur une chaise éjectable. Pour cause, le chef de la commune de Dangbo n’a plus la confiance de tous ses conseillers.

Sur les 17 conseillers communaux que compte l’administration communale, 14 conseillers mènent actuellement une fronde qui risque d’aboutir à la destitution du maire. Après avoir boycotté la session ordinaire de ce mardi 20 mars 2018, les frondeurs ont promis engagé très bientôt la procédure de destitution.

Selon les frondeurs, la gestion du maire ne répond plus aux aspirations des populations et il faille lui prendre la main pour une mairie véritablement au service du développement de la commune de Dangbo. Gestion opaque et solitaire, attribution de marchés gré à gré sans l’avis du conseil communal et bien d’autres motifs sont les principales fautes reprochées au maire Akowanou Mathias alias Akoma.