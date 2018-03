Bénin-Cyclisme : Banikoara révèle ses talents

La ville de Banikoara a été aux couleurs du cyclisme ce dimanche 18 mars 2018. Ceci à travers la course départementale de vélos ordinaires.

Initiative de la Fébécy en collaboration avec la Sobebra (partenaire officiel), ledit événement a pour but de détecter les talents dans le Bénin profond. 200 coureurs environs ont finalement pris part à la course sur les 1200 attendus.

Des absences qui n’ont rien enlevé à la réussite de l’événement. Le seul bémol de l’étape de Banikoara a été l’absence de stratégie de la mairie pour faire déplacer, vers le point de départ, les autres coureurs inscrits restés dans les villages situés à une trentaine de kilomètres. Néanmoins, le président Hazoumè qui a déploré ce fait s’est réjoui des différentes courses qui ont comblé ses attentes. De même pour les curieux venus suivre cet événement.

Annoncée pour abriter la 1ère activité statutaire de la Fédération béninoise de Cyclisme (Fébécy), la commune de Banikoara a vécu le Cyclisme autrement ce dimanche. La population acquise à la cause ne s’est pas fait compter cet événement qui a été lancé par Sarako Tamou , maire de la commune, le représentant de la Sobebra et Romuald Hazoumè, président de la Fébécy.

Au terme des courses principales notamment vélos ordinaires dames et hommes, Blandine Tairou de Banikoara et Salifou Loukman de la province de Tokey se sont respectivement imposés.

Après avoir trébuché, Blandine Taïrou, 1ère de la course ordinaire Filles, a donné le meilleur d’elle-même pour s’imposer au final. « Au début, j’avais vraiment trébuché. J’ai fait tout possible pour les rattraper. L’aller a été bien, mais au retour, il y avait un contre vent. J’ai fait assez d’efforts, en travaillant mes jambes et voilà. J’étais athlète peut-être, c’est ça qui m’a aidé. Je rêve aussi de me retrouver en sélection nationale » a-t- elle conclu.

« Ça a été un peu difficile parce que j’étais derrière au départ, mais grâce à ma régularité au vélo, j’ai gagné.« , a fait savoir Loukman, vainqueur (hommes), vélos ordinaires.

Selon Papoen Osho, entraîneur national, trois jeunes ont été détectés pour cette phase. Ceci en attendant les exercices de Glazoué, Djougou et la finale prévue à Lokossa.

Au niveau des Élites hommes, cette course d’exhibition a servi de test pour les futurs représentants de l’équipe nationale béninoise de Cyclisme en prélude aux tours de Lomé et du Sénégal d’ici quelques semaines.

Le maire de Banikoara Tamou, au nom du conseil communal, a pris l’engagement de soutenir les meilleurs coureurs issus de sa localité. » C’est au bout de l’effort que nous avons été 1er aujourd’hui. Nous allons constituer le club de Cyclisme de la commune de Banikoara après ce lancement. Et prendre toutes les dispositions pour que ce club puisse faire parler de la commune au plan national et international.« , a annoncé Sarako Tamou maire de Banikoara.

Quelques résultats du Top 3 par catégorie

10km vélos ordinaires dames

1ere -Tairou Blandine

2e-BODE Banaganni

3e-Sakari Bahkira

Homme vélo ordinaire 20km

1er Salifou Loukman

2e Mama Moussouloumi

3e Tamou Djimindou

Catégorie Elites Dame (10km)

1ère – Chantal Vidongnonhoué

2e- Josiane Vidognonhoué

3e-Kounon Marie Yvonne

Catégorie élite Homme (60km)

1er- Robert Kponha

2e -Ahouandjinou Eric

3e -Sagbo Emmanuel

