Bénin – Culture : les raisons du report de l’édition 2018 du Fitheb

L’Édition 2018 du Festival International de Théâtre du Bénin dénommée (Fitheb 2018) prévue pour se dérouler du 22 au 31 mars 2018 est reportée et se tiendra désormais du 16 au 24 novembre 2018.

A l’occasion d’une conférence de presse animée ce mardi 28 mars 2018, le ministre du tourisme de la culture et des sports (MTCS) a porté à la connaissance des acteurs culturels les raisons de ce report.

Selon les explications du Ministre Oswald Homeky, le report de cet événement est intervenu dans l’optique de ne pas faire dans la précipitation. Aussi, il fallait, selon le ministre, repousser la date pour mettre les moyens nécessaires pour une fête théâtrale réussie.

Toujours dans l’optique d’une bonne organisation, le ministre a annoncé la mise en place d’un Conseil Consultatif. Cette structure qui sera Composée des acteurs du théâtre béninois et mise sous la supervision du Directeur du Fitheb, Eric-Hector Hounkpe, aura pour mission de conduire l’organisation pratique du festival.

Placé sous le thème : « Théâtre et engagement civique et social pour un développement durable », la 14ème édition du Fitheb se déroulera dans six grandes villes du Bénin. Il s’agit de Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Lokossa, Parakou et Natitingou qui vont accueillir les différentes scènes programmées pour le compte de ce festival, édition 2018.