Bénin – crise sociale: Bertin Koovi en expose les causes profondes et indique la voie de sortie

C’est un secret de polichinelle que le Bénin du « nouveau départ » est empêtré dans une crise sociale sans précédent.

Une crise qui découle d’un bras de fer entre certains travailleurs qui réclament de meilleurs conditions de travail et de vie et l’Etat qui ne dispose visiblement pas les moyens de satisfaire auxdites revendications.

Selon Bertin Koovi, la crise sociale qui prévaut actuellement découle d’une crise économique latente que vit le Bénin. Pour ce candidat malheureux à l’élection présidentielle de mars 2016, ni l’ancien régime dit du changement, ni celui du Président Patrice Talon n’est responsable de la situation économique difficile que traverse le Bénin. A en croire ce docteur en économie fondamentale, les difficultés économiques actuelles découlent du « paradigme économique » que le pays opère depuis 1990 sous l’ère du renouveau démocratique.

Selon lui, la crise actuelle est inévitable et il l’avait annoncée dans l’émission « A moi le président » organisée en prélude à l’élection présidentielle de 2016. Cette vision fait partie de l’une des causes qui l’a poussé à prendre sa distance vis à vis du bloc de la rupture parce qu’il n’avait pas été compris dans ses démonstrations. A l’en croire, même si c’est Lionel Zinsou qui est élu président avec le même paradigme économique, il sera confronté aux difficultés que rencontre actuellement le Président Patrice Talon.

L’ancien candidat malheureux à l’élection présidentiel apporte néanmoins des bémols sur la situation actuelle. Si la crise économique actuelle est inévitable suivant ses propos, elle est tout de même aggravée par le régime de la rupture à travers ses réformes non concertées.

Pour Bertin Koovi, les réformes actuelles sont les premières causes de l’ampleur de la crise qui secoue le pays. « la situation économique est aggravée par des réformes anachroniques Cela n’a rien avoir avec le Président Thomas Boni Yayi; mais avec les réformes en cours qui a mis fin au cycle économique des petits commerces » a t-il précisé.

A l’en croire, « un pays comme le Bénin ne peut se développer que grâce au secteur primaire qui crée de la richesse. Mais à cause des réformes mal pensées, le gouvernement et le préfet Modeste Toboula ont cassé tous ces commerces parce qu’il envisageraient construire des grattes ciel ».

La deuxième cause de la crise selon Bertin Koovi est la promotion des produits de rente en lieu et place des produits à consommation locale. « Le coton qui est le produit de rente que nous produisons ne nous apporte pas grand chose. L’argent que nous en recueillons, nous le dépensons à nouveau dans les autres pays en achetant du riz et tous les autres produits que nous consommons », a avancé Bertin Koovi.

La promotion de la production de ce que nous consommons est une solution pour la crise économique que traverse le pays.

A le croire, la Côte d’Ivoire qui produit beaucoup de produits de rente a construit beaucoup de grandes infrastructures mais les ivoiriens dans leur grande majorité sont très pauvres. Cette forme d’économie n’est pas adaptée à l’environnement béninois.

La troisième erreur du régime de la rupture est le budget de 2010 Milliards qui a suscité beaucoup d’illusion dans la tête de beaucoup de béninois qui croient que le Bénin est devenu subitement très riche. C’est d’ailleurs cette situation qui a induit la troisième causes de la crise qui frappe le pays.

En effet, comme l’a constaté Bertin Koovi, face à la situation actuelle, le gouvernement n’a pas le langage adéquat pour se faire comprendre. Mais il fait tout pour donner l’impression qu’il veut s’imposer alors qu’un groupuscule ne peut pas être plus important que 10 millions de béninois. « …Il faut que Talon apprenne à parler aux personnes. Il doit revoir son langage » a t-il suggéré.

Ce qui a définitivement envenimé la situation est l’écart monstre entre les salaires politiques et les salaires des producteurs de la richesse nationale. Aussi, pour une sortie de crise, Bertin Koovi suggère au chef de l’Etat de prendre langue avec les travailleurs dans un langage adéquat. Diminuer ensuite les salaires politiques et publier les salaires perçus par les membres du gouvernement. A en croire Bertin Koovi, c’est la seule possibilité de baisser les tensions car il est plus que convaincu que la caisse de l’Etat est anémiée et qu’aucune augmentation de salaire à un travailleur n’est possible dans le contexte économique actuel.