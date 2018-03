Bénin – crise sociale: Albert Tévoédjrè indique des pistes au gouvernement pour une sortie de crise

L’ancien médiateur de la République, le professeur Albert Tévoédjrè est préoccupé par la situation sociopolitique qui prévaut actuellement au Bénin.

Cette préoccupation, il l’a fait savoir à travers un courrier adressé au ministre d’Etat, chargé du plan, le ministre Abdoulaye Bio Tchané qui est en même temps le président de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective gouvernement/Centrales et confédérations syndicales.

Militant chevronné de la paix entre les religions à travers l’initiative’’ la paix par un autre chemin », et ancien médiateur de la République, le frère Melchior a donné sa disponibilité à accompagner le gouvernement à trouver la porte de sortie de la crise qui secoue le pays depuis plusieurs mois. Il propose au gouvernement des pistes qui pourraient être nécessaire pour créer le dégel et sortir de la situation actuelle qui peut impacter négativement l’économie du pays.

Pour le professeur Albert Tévoédjrè, le Bénin est à la croisée des chemins et l’initiative d’une large consultations des personnalités ressources du pays comme les anciens présidents de la république encore vivants, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle à l’instar de Robert Dossou, des figures emblématiques de la politique béninoise comme Bruno Amoussou, Adrien Houngbédji et quelques membres influents, du clergé catholique dont l’expertise et les expériences acquises dans le feu de l’action pourraient être utiles aux dirigeants actuels pour une sortie de crise.

« Dans la situation de grave crise sociale que nous vivons, n’est-il pas possible et utile de consulter officiellement des anciens responsables… Une telle démarche se met toujours en œuvre dans toutes les démocraties en cas de péril majeur« , a-t-il suggéré.

Selon lui, des concessions de part et d’autres; des sacrifices consenties par toutes les parties antagonistes seraient nécessaires pour une sortie rapide de crise. » Ancien médiateur de la République, ancien Directeur général adjoint du Bit, je donnerai volontiers mon point de vue et offrirait mes pistes de déblocage si on le voulait vraiment, si on le sollicitait sincèrement » a t-il proposé.