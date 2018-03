Bénin – congrès de Djeffa: Sébastien Ajavon intronisé Dah Gbèsso

Réunis en congrès constitutif à Djeffa dans la commune de Sème Podji, plus de 200 délégués venus de tous les départements du Bénin ont porté sur les fonts baptismaux le parti Union sociale libérale. A l’issue des travaux, Sébastien Ajavon a été désigné président d’honneur de cette nouvelle famille politique.

Mais l’occupation du portefeuille du président d’honneur du parti dénommé l’union pour la solidarité et la liberté n’est pas seul honneur dont a bénéficié l’opérateur économique Sébastien lors du congrès constitutif de sa formation politique.

En effet, en dehors de cet honneur qui est fait à sa personne, l’opérateur économique qui entre de plein pieds en politique a été aussi intronisé chef suprême de famille par le roi Kpodégbé d’Allada sus le nom fort de « Dah Gbèsso »; ce qui signifie littéralement que c’est le monde qui l’a choisi, qui l’a oint.

Entouré par quelques figures emblématiques de la vie politique béninoise dont l’ancien président de la République Nicéphore Soglo, l’homme arrivé en troisième position lors de l’élection présidentielle de Mars 2016, a dans son discours révélé l’orientation de ce nouveau né du microcosme politique béninois et les raisons qui l’ont poussé à opter pour Patrice Talon et non Lionel Zinsou au second tour lors de la présidentielle de 2016.