Bénin – congrès de Djeffa : « les recettes de l’Etat souffrent » dixit Sébastien Ajavon

Le Président Sébastien Ajavon a profité de la sortie officielle de son parti pour dresser le bilan des deux ans de gestion du gouvernement du nouveau départ. Pour le Président d’honneur du parti Union Sociale Libérale (USL), le gouvernement en place durant les deux ans n’a pas travaillé pour l’intérêt général. Au contraire, selon Sébastien Ajavon, les recettes de l’Etat qui devraient contribuer à la résolution des problèmes du bas peuple sont en souffrance du fait de la mauvaise gestion caractérisée par le népotisme au sommet de l’Etat.

Dans un discours de plusieurs minutes, l’homme de Djeffa exprime sa déception face à la gestion du régime Talon. Une situation face à laquelle, il dit incapable de rester silencieux et sans actions. C’est ce qui justifie d’ialleurs selon lui, la création de son parti par lequel, il donnera désormais de la voix. Et pour réussir son combat, le Président d’honneur du parti Union Sociale Libérale (USL) compte sur la jeunesse qu’il identifie comme la force sans laquelle l’on ne peut construit un développement réel. « Il faut miser sur les jeunes… Le plus grand atout de notre pays, c’est la jeunesse. A notre population jeune et particulièrement féminine, on ne saurait rien construire sans vous. », a-t-il insisté.

Candidat malheureux arrivé en troisième position au premier tour des élections présidentielles de 2016, Sébastien Germain Ajavon à travers la création de son parti, s’installe officiellement dans le paysage politique béninois. Selon les indiscrétions, ce parti nouvellement crée nourrit déjà des ambitions pour les législatives prochaines qui va déboucher sur sa participation aux présidentielles de 2021.