Bénin – Congrès de Djeffa : le parti « Union sociale libérale (USL) » porté sur les fonts baptismaux

Le paysage politique béninois vient d’enregistrer un nouveau parti. Il s’agit de l’Union sociale libérale (USL) porté sur les fonts baptismaux ce 23 mars 2018 à Djeffa.

Réunis en congrès constitutif à Djeffa dans la commune de Sème Podji, plus de 200 délégués venus de tous les départements du Bénin ont porté sur les fonts baptismaux le parti Union sociale libérale. A l’issue des travaux, Sébastien Ajavon est désigné président d’honneur de cette nouvelle famille politique.

Après plusieurs heures de travaux en commission, les congressistes ont étudié et adopté les textes fondamentaux devant désormais régir leur volonté de se mettre dans un creuset politique. L’idéologie de cette nouvelle famille politique se repose sur trois piliers : garantir les libertés individuelles et collectives, consolider le rôle de l’État et assurer le soutien aux plus défavorisés.

A en croire Véran Ahoauntchémè, président du comité d’organisation du congrès constitutif, le social libéralisme revendiqué par l’USL est liberté et développement. « La gouvernance voulue par l’USL recherche la satisfaction individuelle de toutes les béninoises et de tous les béninois, à travers la production de la richesse« , a-t-il expliqué.

Un géant meeting est prévu pour demain 24 mars 2018 à Djeffa. Meeting au cours duquel, les membres du Bureau National issus du congrès constitutif seront dévoilés au public.