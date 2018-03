Bénin : la condition de la relance des arts et de la culture selon K-mal Radji (vidéo)

Dans un entretien exclusif accordé à « Bénin Web Tv », le slameur K-Mal Radji a salué les mérites du document de stratégie de relance des arts et de la culture du gouvernement Talon. Occasion pour lui de faire observer la condition nécessaire pour la concrétisation dudit document.

Le ministre du Tourisme, de la culture et des sports, Oswald Homeky a procédé le 21 février 2018, en présence de toutes les catégories d’acteurs culturels et touristiques béninois, à la présentation du document de stratégie de relance des arts et de la culture béninois. Une présentation qui, selon le slameur K-Mal Radji, est très bluffeur et mais permet le rêve. Toutefois, il estime que la concrétisation des stratégies énoncées dans ce document passe par une profonde réforme dans le système éducatif du pays. Suivez plutôt.