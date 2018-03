Le procureur de la République, Gilbert Togbonon, a fait le point de l’enquête judiciaire sur les concours à polémique de 2015 au profit du ministère de l’Economie et des finances.

C’était à la faveur d’une conférence de presse tenue ce vendredi 09 mars 2018 à Cotonou.

Le ministère en charge de la fonction publique a organisé pour son compte un concours de recrutement d’agents de l’Etat au titre de l’année 2015 au profit de l’administration centrale des finances et des régies financières.

Au lendemain de ce concours, les organisations syndicales ont, à travers leur motion de grève, fait les constats suivants :

Plusieurs candidats n’ayant pas les diplômes requis ont réussi à faire valider leur candidature pour avoir accès au concours ;

Plusieurs admissibles au concours n’ont jamais figuré sur les listes de présences aux compositions ;

Plusieurs candidats ayant partiellement composé ont été déclarés admissibles au concours ;

Plusieurs candidats déclarés admissibles l’ont été dans plusieurs corps de métier alors qu’ils étaient censé composé à la même heure ;

Plusieurs candidats ayant émargé et composé dans des corps de métier donnés, ont été déclarés admis dans d’autres corps ;

Plusieurs listes de présence aux différentes compositions ont été retrouvées découper et récoler, donc altérées.

Informé, le procureur de la République a décidé d’ouvrir une enquête judiciaire aux fins de connaitre du dossier. Dans ce cadre, les Organisations syndicales et les membres de la société civile qui avaient décrié les conditions d’organisation desdits concours ont été auditionnés par les officiers de police judiciaire sous la direction du parquet de Cotonou.

Plusieurs cadres ayant organisé lesdits concours ont été aussi auditionnés, interpellés, et présentés au juge d’instruction.

Selon le Procureur de la République, l’enquête diligentée a permis de retenir à l’encontre de certains fonctionnaires, des indices graves et concordants de nature a motivé leur inculpation pour abus de fonction, fraude dans les examens et concours publics et corruption passive d’agent public national aggravée.

« Ces infractions sont prévues et punies par les articles 53, 131 et 40 alinéa 1 et 2 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin », a rappelé le procureur avant d’ajouter qu’au stade actuel du dossier, les mis en causes, conformément aux dispositions constitutionnelles, bénéficient de la présomption d’innocence.