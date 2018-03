Bénin – « Le Casse du siècle : … » : Léonce Houngbadji révèle ses talents d’écrivain face au régime Talon

Après les multiples déclarations, points de presse, marches et autres mémorandums, le président du Parti pour la libération du peuple (Plp), vient de révéler ses talents d’écrivain face au pouvoir de « la ruse » et de « la rage » que dirige depuis le 6 avril 2016, le Président Talon;.

C’est le tout nouveau-né de la littérature béninoise que nous révèle les éditions « le Parti pour la libération du peuple », à travers un broché de 186 pages.

L’auteur raconte, comme d’habitude, les déboires et dérives du régime Talon mais surtout les risques que court le Bénin avec cette gestion des dirigeants actuels.

Pour l’auteur, non seulement l’actuel locataire de la Marina a pris en otage le peuple béninois, mais aussi, siphonne les richesses du pays au vu et au su des élites qui regardent, impuissants, l’homme d’affaires.

Ce livre, au-delà d’être une critique et un état des lieux inquiétant des méthodes de gouvernance actuelle du Bénin, est une invitation à prendre en main un avenir qui appartient au peuple. La responsabilité d’un pays est non seulement entre les mains des politiques qui le gèrent et du peuple qui doit rester debout et ferme face aux dérives. Léonce Houngbadji est l’incarnation de cette résistance et cet ouvrage est l’accomplissement de son expérience. L’objectif est de rendre au Bénin sa fierté, le relever, et lui redonner la place qu’il mérite au sein de l’Afrique. (L’éditeur)