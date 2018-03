Bénin : braquage à Abomey-Calavi vendredi 2, trois agents de la police républicaine impliqués

La police républicaine a décidé de ne pas faire de quartier en matière de sécurité publique. Elle a déjoué plusieurs braquages et le dernier en date est celui d’Abomey Calavi vendredi, où elle a abattu trois individus et en a appréhendé deux autres et récupéré des armes.

En effet, dans la nuit de 1er au 2 mars 2018, les agents de la police républicaine ont été alertés du déroulement d’un braquage dans la commune de d’Abomey-Calavi. Aussitôt sur les lieux, la patrouille la plus proche a commencé à essuyer des coups de feu nourris. La police républicaine a aussitôt riposté et mis ces individus hors d’état de nuire, selon le directeur général de la police républicaine, le général Nazaire Hounoukpè.

Le bilan fait état de trois assaillants tués et deux autres appréhendés par les forces de l’ordre et plusieurs armes retrouvées en leur possession. Parmi les braqueurs, on dénote deux individus d’origine nigériane et trois agents indélicats de la police républicaine.

Selon Nazaire Hounoukpè, un des agents indélicats figure parmi les trois individus abattus et les deux autres ont été arrêtés et sont déjà en train d’être écouté. Le directeur général de la police républicaine souligne qu’il n’y aura pas de place pour les malfaiteurs dans ce pays ni pour les agents indélicats dans la nouvelle version de la police : « la police républicaine ».