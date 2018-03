Bénin – Allada : l’orphelinat « Dieu pourvoira » reçoit le soutien de l’ONG Mission Théocratique Mondiale

Ce mercredi 14 mars 2018, les responsables de l’orphelinat « Dieu Pourvoira » ont reçu des mains de la délégation de l’ONG Mission Théocratique Mondiale, un lot de dons constitués principalement de vivres.

Les enfants très heureux de ce geste se sont joints à leurs responsables et aux autorités locales pour dire leurs sincères remerciements à l’ONG.

Pour les donateurs, ce n’est que le début d’une série d’actions en vue en faveur des couches démunies. Le choix porté sur l’orphelinat « Dieu Pourvoira » témoigne, selon les donateurs, de l’effort considérable que ne cessent de fournir les responsables dudit orphelinat pour faire vivre ces enfants qui n’ont pas la chance de grandir dans un cadre familial normale au même titre que les autres enfants de leur âge.

Cette contribution bien que modeste, aidera à combler quelques besoins des enfants qui sont à la charge des familles d’accueil et dont les moyens sont limités » a déclaré dame Eugénie, personne ressource de la commune d’accueil. Servir au plus près des communautés, être à l’écoute des personnes les plus vulnérables et apporter les réponses adéquates avec engagement et dévouement, tels sont les mots clé de l’engagement de la Mission Théocratique Missionnaire au cours de cette cérémonie de remise de dons à cette maison d’acceuil.