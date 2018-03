Bénin – Affaire Zinsou : Adrien Houngbédji et Boni Yayi, les cibles de Rachidi Gbadamassi ?

L’ancien Président du Bénin, Boni Yayi, et l’actuel président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji, seraient-ils les principales cibles du député Rachidi Gbadamassi dans l’affaire de créance de 15 milliards de francs cfa qu’aurait contracté l’ancien premier ministre béninois, Lionel Zinsou, lors de la présidentielle de 2016?

Le 06 mars 2018, le député de la 8ème circonscription électorale du Bénin, Rachidi Gbadamassi, a animé à Cotonou une conférence de presse sur l’affaire dite Lionel Zinsou.

Au cours de cette conférence de presse, le député a plaidé pour que la justice béninoise, à l’instar de la justice française, engage des poursuites à l’encontre de l’ancien premier ministre, Lionel Zinsou, et ses complices.

Sur les antennes de « Arzèkè Fm » ce 09 mars 2018, le député est allé plus loin. Interrogé par le journaliste Aubin Toni sur la suite que pourrait avoir ce dossier, Rachidi Gbadamassi a fait savoir qu’il entend interpeller le garde des Sceaux, ministre de la Justice sur cette affaire et susciter la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire pour faire vérifier l’usage fait des 15 milliards de francs cfa par Lionel Zinsou et ses complices pendant les présidentielles de 2016.

En fait dans cette affaire, le député Rachidi Gbadamassi n’a qu’un seul souhait et n’a eu de cesse de le clamer lors de ses différentes sorties médiatiques : l’application strict des dispositions de l’article 141 du code électoral qui dispose qu’en cas de dépassement du plafond de 2,5 milliards de francs cfa en dépenses de campagne, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d’amende, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité d’un (01) an à cinq (05) ans à toute élections en République du Bénin.

A (re) lire aussi : Bénin – CENA : Emmanuel Tiando passe en revue les forces et faiblesses du code électoral

Dauphin du président sortant et candidat de la coalition « Bénin Gagnant » composée de l’alliance des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), du Parti du renouveau démocratique (PRD) et du Parti de la Renaissance du Bénin (RB), Lionel Zinsou avait battu campagne en 2016, entre autre, aux côtés de l’ancien Président, Boni Yayi ; de l’actuel président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji et de l’ex maire de la ville de Cotonou, Léhady Soglo.

Il est donc aisé de se faire une idée sur les potentiels responsables d’un éventuel dépassement du plafond des frais de campagne du candidat Lionel Zinsou.

Tout porte donc à croire que, loin d’être une démarche citoyenne pour le respect des textes de la République, les sorties médiatiques du député Gbadamassi sur cette affaire est une manœuvre politique savamment orchestrée pour exclure Lionel Zinsou et ses supposés complices des prochaines élections au Bénin, notamment les législatives de 2019.

Une manœuvre qui semble trouver sa légitimé dans la candidature, annoncée, de l’ancien Président, Boni Yayi, aux prochaines législatives dans la même circonscription que le député Rachidi Gbadamassi.

A (re) lire aussi : Bénin – Législative 2019 : la tactique de Patrice Talon pour déstabiliser Boni Yayi

La manœuvre du député Gbadamassi semble également indiquer les rivalités intestines pour le contrôle du Bloc de la majorité parlementaire (BMP) soutenant les actions du chef de l’Etat, Patrice Talon.

Le président du PRD, Adrien Houngbédji, fort de son expérience politique (cinq fois candidat à la présidentielle, six fois élu député, trois fois élu président de l’Assemblée nationale, etc.), est incontestable le leader charismatique du BMP. Ce que ne partage pas forcément le député Gbadamassi.

A l’analyse des faits, il apparaît donc que l’ancien premier ministre, Lionel Zinsou, est un bouc émissaire.

Boni Yayi et Adrien Houngbédji seraient-ils donc les principales cibles du député Rachidi Gbadamassi qui entend tout donner pour renouveler son mandat à l’Assemblée nationale et s’imposer comme la principale force dans le système politique du Président Talon avec comme espoir, être son dauphin après son mandat ?