Bénin – 20 mars : il y 2 ans, Patrice Talon a été élu président de la République

Le 20 mars 2016, Patrice Talon, candidat du « nouveau départ » soutenu par la coalition de la « Rupture », a été élu président de la République du Bénin à l’issue du second tour du scrutin présidentiel qui l’avait opposé à Lionel Zinsou.

Plus de 4 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 20 mars 2016 dans 7.908 bureaux de vote pour le compte du second tour de l’élection présidentielle qui oppose les deux vainqueurs du premier tour : Lionel Zinsou, alors premier ministre du Bénin, et Patrice Talon, homme d’affaires. A la mi-journée, le peuple béninois retenait son souffle pour connaitre le successeur de Boni Yayi qui était au terme de son second mandat de 5 ans.

Accompagné de son allié, l’homme d’affaire Sébastien Ajavon, Patrice Talon était allé accomplir son devoir civique à l’école de base Guillo de Zongo à Cotonou. Après son vote, Patrice Talon avait félicité la Commission électorale nationale pour le bon déroulement du scrutin avant de déclarer ceci d’une voix imposante : « J’ai l’impression que la renaissance de notre pays est déjà en cours. Tout se passe si bien que pour moi, c’est prémonitoire. Que celui qui incarne l’idéal que nous portons tous aujourd’hui, gagne ».

Au environ de 18h, les premiers bureaux de vote ont fermé et les premières tendances commencèrent à tomber. Sur les réseaux sociaux, les web-activistes de chaque chapelle politique revendiquaient la victoire de son camp. La pression était forte. Certains acteurs politiques avaient même nourrit la crainte que la situation ne dégénère. Mais, au environ de 21 heures, Lionel Zinsou, candidat de l’alliance au pouvoir, avait reconnu sa défaite et appelé son challenger Patrice Talon pour le féliciter.

Le Bénin venait ainsi donc de tourner une nouvelle page de son histoire par l’alternance démocratique du pouvoir politique dans le calme et dans la paix. Le 25 mars 2018, la Cour constitutionnelle valide l’élection de Patrice Talon à la présidence du Bénin avec 65,37% des suffrages exprimés (soit 2.030.941 voix), contre 34,63% (soit 1.076.061 voix) pour son challenger, Lionel Zinsou. Le 06 avril 2016, Patrice Talon prête serment à Porto-Novo et devient le 4ème président du renouveau démocratique du Bénin.