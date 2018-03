Double, buteur, Lionel Messi a offert la « qualif » au Barça contre Chelsea, à l’issue de la victoire 3-0 en 8e de finale retour, le mercredi 14 mars dernier. Il a fallu la présence dans les buts de Thibaut Courtois (25 ans) pour voir Messi inscrit trois buts contre les Blues en aller et retour. Le premier passé dans l’entre-jambe du portier international belge va rester dans les anales de l’heureux papa.

Lionel Messi et son épouse Antonella Roccuzzo sont devenus, le samedi 10 mars dernier, parents d’un troisième garçon, prénommé Ciro. À l’instar des naissances de Thiago (5 ans) et Mateo (2 ans) le génie argentin a inscrit un but pour souhaiter la bienvenue au petit Ciro.

Et comment ! Lionel Messi avec son pedigree exceptionnel a choisi l’entre-jambe du gardien des Blues Thibaut Courtois à la 3e pour le 1-0. Heureux de cette réalisation et en pleine inspiration, la Pulga scanner l’entre jambe du gardien belge. Après le côté droit, il va à la 63e marqué le but du 3-0, après le 2e but inscrit par le français Dembélé. Et cette fois-ci, la balle est encore passée par l’entre-jambe du portier de Chelsea.

Alors que Messi n’avait que 3 buts au terme de la phase de groupe, le voilà à 6 buts en C1 (2017/2018) au terme de la double confrontation en 8e de finale face à Chelsea.

Somme toute, le Barça confirme maintient son invincibilité au Camp Nou depuis 2013. Et Lionel Messi lui doit dire merci à Thibaut Courtois, pour avoir été autant « courtois » en laissant passé ces deux balles qui vaillent un siècle.