Barça- Chelsea : les Blues peuvent-ils stopper l’invincibilité des Blaogranas

Invaincu au Camp Nou depuis 2013, le Barça joue plus qu’une finale contre Chelsea ce soir à 20H 45 en match de 8e de finale retour.

Lionel Messi a été le sauveur du Barça à l’aller. Auteur du but égalisateur lors du 1-1, Messi mettait ainsi fin à huit matches de disette contre Chelsea. Le club Blaogranas invaincu depuis près de 5 ans va t-il conserver son invincibilité à domicile ?

Pour ce faire, le technicien espagnol Valverde va jouer sur l’expérience et mettre d’entrée un schéma offensif avec un 4-4-2 probable. Il va compter sur Iniesta de retour à l’entraînement lundi dernier et retenu dans le groupe. Ter Stegen au goal ; Sergi Roberto, Jordi Alba, Samuel Umtiti et Gerard Piqué en défense ; Paulinho, Rakitic, Busquets et Iniesta en milieu de terrain et en attaque les deux meilleurs buteurs de la Liga , Suarez et Messi, constituent le onze entrant annoncé par Mundo Deportivo, Sport.

Par contre du côté de Chelsea , le Manager Italien Conté veut tenter de controler le milieu de terrain avec l’annonce du 3-4-3 par le London Evening Standard. Comme onze entrant le média anglais annonce dans les buts Thibaut Courtois; César Azpilicueta, Andreas Christensen, (auteur d’une erreur à l’aller (rappelle Footmercato)), et Antonio Rüdiger seront après l’arrière-garde; Victor Moses, Marcos Alonso pour presser l’entre jeu et prendre les couloirs quand il le faut ; Cesc Fabregas et que N’Golo Kanté patrons du milieu. Willian buteur à l’aller dans une forme étincellent, « Alvaro Morata et Eden Hazard devraient être alignés, même si Olivier Giroud est également bien placé d’après la presse anglaise. » Informe le média français.

Pour s’imposer ce soir, Il faudra au Barça, un 0-0 ou une victoire. Car un match nul plus que 1-1 arrange les Londoniens. Par ailleurs en cas de 1-1 encore au retour, les deux clubs vont devoir passer par l’étape des prolongations.