Badminton Orléans Masters : le béninois Roman Razaki sort au 1er tour

Engagé dans l’une des prestigieuses compétitions de Badminton dans le monde, Roman Razaki est tombé au 1er tour du Master d’Orléans de la discipline.

Après sa participation au récent championnat d’Afrique en Algérie, le jeune Roman, sorti au même étape est en train d’emmagasiner de l’expérience. Pour qu’il se révèle, il faudra plus de présence sur les grands tournois à l’instar du Master. Il a débuté il n’y a pas si longtemps, donc on va lui donner du temps, pour qu’il nous donne de la joie, nous a confié un compatriote proche de Roman Razaki en France.

Un géant est tombé au 1er tour

La grosse désillusion à Orléans comme on peut le lire sur le site français de la discipline est la chute du double champion d’Europe junior 2017 . « Toma Junior Popov a quitté le Super 100 Orléanais dès le premier tour des qualifications.« , informe le média. Il a été victime de l’Allemand Samuel Hsiao. La preuve que tout le monde s’affère pour se faire un nom sur le plateau des grandes compétitions. Il s’est incliné en deux manches, 16-21, 16-21.

Le derby entre le français Romain Franck et le béninois Roman Razaki, tous deux athlètes d’Issy-les-Moulineaux a tourné à l’avantage du français 21-4, 21-15.

Valentin Singer, sociétaire d’Oullins a validé son ticket pour le 2e tour des qualifs après une victoire face au Marocain Bilal Elharab 21-16, 21-16.

L’Orléanais Alexis Chollet s’est incliné 15-21, 17-21 face au Britannique Spencer-Smith ; Shinsai Deslauriers a dit adieu à la victoire à la fin du 3e set face à l’Indien Aneeth K. Repudi.

Pas de 2e tour de qualifs non plus pour Marc Laporte et Jocelyn Deschamp qui ont tous deux subi la loi de deux autres Indiens, Harkik Makkar et R.M.V Gurusaidutt. (source site français de la discipline).