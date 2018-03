Attaques de Ouagadougou : voici ce que révèlent les premières enquêtes

Suite aux attaques perpétrées dans la capitale du Faso vendredi dernier, la procureure de la République Maïza Sérémé avait ouvert des enquêtes aux fins d’élucider ces tragiques événements. Un point de presse a eu lieu mardi pour dévoiler les résultats de ces investigations.

Comme cela avait été annoncé par certaines sources officielles, le bilan des attaques n’a presque pas changé de façon considérable. Devant les hommes de médias, Maïza Sérémé a levé tous les rideaux d’incertitudes.

Les attaques ont fait 16 morts dont Huit (8) assaillants et huit (8) militaires. Le nombre de blessés est estimé à 85 personnes, dont 61 militaires et 24 civils. Plusieurs autres dégâts ont été enregistrés dont 29 véhicules incendiés et 26 autres endommagés ; 34 engins à deux roues incendiés et 60 autres endommagés en plus des bâtiments qui ont été incendiés ou saccagés.

La procureure a ensuite sorti les résultats relatifs à la question des commanditaires et complices des attaques. Elle a déclaré qu’après les premières enquêtes, parmi la soixantaine de personnes interrogées, huit (08) ont été mis aux arrêts.

Avec des soupçons de complicité dans l’armée, plusieurs personnes avaient emprunté la piste de Gilbert Diendéré et les autres accusés du procès du putsch manqué. La procureure a formellement battu en brèche cette piste et a reconnu Iyad Ag Ghali comme le cerveau des attaques. Celui-ci avait au préalable revendiqué les événements, a rapporté Afrique7.