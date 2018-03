Armand Zinzindohoué: « le président Patrice Talon ne dort plus, il n’a plus la sérénité »

Invité sur l’émission « Cartes sur table » de la radio Océan Fm, l’ancien ministre de l’intérieur et de la sécurité publique sous le Président Boni Yayi a abordé entre autres sujets, la fronde sociale qui secoue le Bénin. Dans son intervention, l’ancien ministre a appelé les syndicalistes à revoir leur position pour une sortie de crise, car à l’en croire, la situation a atteint un niveau où le Président de la République a perdu son sommeil et sa sérénité. « Le président Patrice Talon ne dort plus, il n’a plus la sérénité », a-t-il déclaré.

Armand Zinzindohoué a montré à quel point la situation préoccupe le Chef de l’Etat qui ne souhaite que le retour au calme. C’est pourquoi il se joint à lui pour demander aux syndicalistes de retourner à la table de négociations qui, selon lui, reste la seule solution pour une sortie de crise. Il a souhaité que les centrales syndicales et le gouvernement puissent partager les mêmes aspirations pour sauver l’année scolaire.

L’homme s’est également intéressé à d’autres sujets de l’actualité comme le dossier « faux médicaments », la création de la Police Républicaine et la réforme du système partisan. Il faut rappeler qu’à l’époque, Armand Zinzindohoué était l’un des hommes forts du régime Yayi. Il sera limogé par le Président Boni Yayi suite à l’éclatement de l’affaire ICC Service qui s’est révélée comme l’un des plus gros scandales qu’a connu le régime du changement.