AGO – RJSB : le président René Sagbo et ses collaborateurs annoncent les couleurs pour 2018

La salle 1.E2 de l’École supérieure d’administration, d’économie, de journalisme et des métiers de l’audiovisuel (Esae) a servi de cadre ce samedi 24 mars à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) du Réseau des Journalistes de sports au Bénin (RJSB). Sous la présidence de René Sagbo, patron du RJSB, le bilan de l’année 2017 a été passé au peigne fin et les perspectives pour la nouvelle année ont été annoncées, avec un réaménagement du Bureau exécutif national.

Fidèle à sa mission de contribuer à la promotion et au développement du sport dans notre pays, redorer le blason du RJSB en renforçant son assise sur le plan national et la notoriété dont il jouit sur la scène internationale, etc le RJSB a au terme de ladite AGO annoncé plusieurs séminaires de formation à l’endroit des journalistes sportifs.

Des séminaires de formation sur le code numérique, le Scrabble, la collecte d’informations et d’utilisation des données statistiques pour le journaliste sportif (Août 2018), la formation en montage. Sept activités sont programmées pour le premier semestre de 2018. Par ailleurs, le présent Sagbo a, dans son discours liminaire, émis le vœu de voir le RJSB présent aux grands événements sportifs de l’année et surtout la dotation du réseau d’un siège.

On retient que de neuf membres, le bureau exécutif national va passer désormais à sept membres, ainsi en ont décidé les délégués présents. Bien avant, Hugues Sagbo, secrétaire général du RJSB a présenté le Bilan élogieux des activités de l’année 2017. A sa suite Larios Adjagbénon, trésorier général a lui pondu l’état financier du RJSB sur l’année 2017. Bon à savoir en matière de trésorerie, le RJSB est à la cathode en raison du retard dans le payement de la cotisation (absence) par certains membres du RJSB. Alors pour l’année en cours, le RJSB a pris ses dispositions pour honorer ces activités citées plus haut, mais toutefois voudrait bien compter sur l’appui des structures ou mécènes pour réussir davantage.

La bonne nouvelle apportée par le représentant de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB).

Armand Adjagbo, secrétaire général de l’UPMB à l’aune des travaux a salué les actions du RJSB et « témoigne sa reconnaissance aux efforts déployés à l’attention des sportifs du pays, notamment le Tournoi Inter Média.« , source Fréjus Hounvio.

Armand Adjagbo a invité les journalistes sportifs à jeter un regard sur les 24 derniers mois, autrement dire les deux ans du Nouveau Départ et de la Rupture pour un travail d’investigation sur l’état du sport à travers un travail objectif et impartial. « Nous souhaiterions que les journalistes fassent des investigations pour faire constater si le Bénin a évolué dans le domaine du sport ou a régressé. C’est un travail objectif et impartial qui va être présenté lors d’un coloc devant les sommités de la presse.« , des papiers de terrain a précisé ce dernier sans propagande.