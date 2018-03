Afrique : ce qu’il faut savoir sur la Zone de libre-échange continentale

Les pays africains devraient signer un accord qui lancera la Zone de libre-échange continentale africaine (ALE) à Kigali, au Rwanda, mercredi. La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) a estimé que la mise en œuvre de l’accord pourrait augmenter le commerce intra-africain de 52% d’ici 2022, par rapport au niveau du commerce en 2010.

Qu’est-ce que AfCFTA?

Les chefs de gouvernements africains ont convenu d’établir une zone de libre-échange continentale en 2012 et ont entamé des négociations en 2015. L’accord devrait être signé par les 55 États membres de l’Union africaine, rassemblant 1,2 milliard de personnes avec un PIB combiné de plus de 2 milliards de dollars.

Le projet d’accord engage les pays à supprimer les droits de douane sur 90 pour cent des marchandises, et 10 pour cent des « articles sensibles » seront introduits plus tard. L’accord libéralisera également les services et visera à lutter contre les «barrières non tarifaires» qui entravent le commerce entre les pays africains, comme les longs retards à la frontière.

À terme, la libre circulation des personnes et même une monnaie unique pourraient faire partie de la zone de libre-échange.

Pourquoi un marché unique pour l’Afrique?

En créant un marché continental unique pour les biens et services, les États membres de l’Union africaine espèrent stimuler le commerce entre les pays africains. Le commerce intra-africain est relativement limité. La CNUCED, le principal organe des Nations Unies chargé du commerce, a déclaré qu’elle ne représentait que 10,2% du commerce total du continent en 2010.

David Luke, le coordinateur du Centre de Politique Commerciale Africaine à la CEA, espère que la zone de libre échange corrigera cette « anomalie historique ». « Le colonialisme a créé une situation où les voisins ont cessé de commercer entre eux, la principale voie commerciale étant entre les pays africains et les pays européens et entre les pays africains et les Etats-Unis », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

L’élimination des obstacles au commerce ne devrait pas seulement faire croître le commerce en Afrique, a déclaré M. Luke, mais aussi faire grandir « le genre de commerce dont ce continent a besoin ».

Entre 2010 et 2015, les carburants ont représenté plus de la moitié des exportations africaines vers les pays non africains, tandis que les produits manufacturés ne représentaient que 18% des exportations vers le reste du monde, selon un rapport de la CEA.

« Lorsque vous avez ce genre d’économie, vos jeunes ne peuvent pas trouver d’emploi. Et quand ils ne peuvent pas trouver de travail, vous les voyez essayer d’aller en Europe et de se noyer en Méditerranée », David Luke.

En Afrique, 43% des biens échangés sont des produits manufacturés. Les prix des produits de base sont volatils, ce qui rend les économies qui dépendent de leurs exportations vulnérables. De plus, a déclaré M. Luke, les exportations de produits de base ont tendance à être à forte intensité de capital plutôt qu’à forte intensité de main-d’œuvre.

« Quand vous avez ce type d’économie, vos jeunes ne peuvent pas trouver de travail et quand ils ne trouvent pas de travail, vous les voyez essayer d’aller en Europe et de se noyer en Méditerranée », a déclaré Luke. « Si vous faites les choses de base que tout le monde consomme, alors vous créez des emplois. »

Luke espère que la zone de libre-échange rendra également l’Afrique plus compétitive extérieurement. « Si vous pouvez aller plus loin dans la chaîne d’approvisionnement, vous serez mieux placé dans un contexte mondial », a-t-il déclaré.

Quels sont les défis?

Dimanche, le président nigérian Muhammadu Buhari a annulé sa participation à la cérémonie de signature. Un communiqué indique que la décision a été prise « de prévoir du temps pour des consultations plus larges ».

Le Congrès du travail du Nigéria (NLC) avait mis en garde Buhari contre la signature de l’accord, le qualifiant d ‘«initiative de politique néolibérale renouvelée, extrêmement dangereuse et radioactive». Les signaux soudains du Nigéria indiquant que tout le monde n’est pas satisfait de la situation de chaque pays seront meilleurs dans le cadre de l’accord.

Un document de recherche de la CNUCED concède que l’élimination de tous les droits de douane entre les pays africains prélèverait annuellement 4,1 milliards de dollars sur les coffres des Etats commerçants, mais générerait un gain de bien-être annuel global de 16,1 milliards de dollars à long terme. Mais on craint que les avantages de la zone de libre-échange ne soient inégalement répartis.

Sylvester Bagooroo, responsable de programme chez Third World Network Africa, pense que le traité se concentre trop sur la réduction des tarifs, sans prêter attention aux différences de production des pays africains. Les pays les plus avancés d’Afrique avec des capacités de fabrication plus développées ont un avantage. Leur permettre de vendre leurs biens et services aux pays les moins développés du continent pourrait nuire au développement industriel.

« Si vous ne développez pas vos capacités de production, lorsque vous libéraliserez, vous ne ferez que commercialiser des produits importés à travers l’Afrique, ce qui portera un grand coup à la fabrication nationale à travers le continent », a déclaré M. Bagooroo. « Nous devons faire attention aux grandes économies contre les petites économies, nous devons prêter attention aux secteurs dominants contre les secteurs les plus faibles. »

Eyerusalem Siba, chercheur à l’African Growth Initiative de la Brookings Institution, s’intéresse aux politiques nationales «qui doivent être mises en place pour aider les travailleurs et les entreprises lorsque la concurrence augmente».

« C’est une bonne idée d’intégrer finalement, mais sommes-nous prêts pour cela? Tous les experts avec lesquels j’ai parlé ne sont pas d’accord avec cela », Eyerusalem Siba.

Les gouvernements devront développer une main-d’œuvre plus qualifiée capable de s’adapter aux exigences de la mondialisation tout en créant des politiques sociales pour ceux qui perdront leur emploi en raison d’une concurrence accrue, a-t-elle fait comprendre. La concurrence a tendance à avoir un impact négatif sur les salaires dans les emplois à bas coûts, les pays doivent donc réfléchir à la façon dont ils vont remédier à cette situation.

« Dans le même temps, les pays qui sont déjà connectés à l’économie mondiale peuvent bénéficier de l’intégration, tandis que d’autres doivent attendre que les avantages se répercutent. C’est une bonne idée d’intégrer finalement, mais sommes-nous prêts pour cela? » Tous les experts avec lesquels j’ai parlé ne sont pas d’accord « , conclut-elle.

Et après?

Le texte qui sera signé le 21 mars contient le cadre juridique de la zone de libre-échange, qui devra ensuite être ratifié par les différents pays à travers leurs processus nationaux respectifs. L’AfCFTA entrera en vigueur après avoir été ratifié par 15 ou 22 pays, un nombre qui n’a pas encore été convenu.

Une deuxième phase de négociations aura lieu plus tard pour couvrir les investissements, la politique de la concurrence et la propriété intellectuelle. Il y a d’autres détails qui doivent encore être aplanies; les pays devront soumettre les produits qu’ils jugent « sensibles », les exemptant ainsi de la réduction tarifaire pour l’instant, par exemple. Et la Commission de l’Union africaine devra établir un secrétariat pour présider l’accord.

Pourtant, Luke de la CEA espère que les pays africains se déplaceront «très rapidement». « C’est quelque chose que les Africains ont dit vouloir faire pour eux-mêmes: ce n’est pas la Banque mondiale, ce n’est pas le FMI, ce n’est pas quelqu’un qui dit » Tu ferais mieux de faire ça ou nous te refuserons quelque chose, ils voulaient volontairement faire. Nous nous attendons à ce qu’ils veuillent que ce traité soit opérationnel le plus rapidement possible », a déclaré M. Luke.