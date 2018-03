Accord de libre-échange (ACFTA) : le Nigéria toujours hésitant à la signature

Le Nigeria a officiellement retardé la signature de l’accord-cadre pour l’établissement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ACFTA) à la suite des protestations des principaux syndicats, qui ont averti que l’accord nuirait à l’économie locale.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Elias-Fatile, a déclaré dimanche soir dans un communiqué que le président Muhammadu Buhari avait annulé son voyage à Kigali, la capitale rwandaise, où les chefs d’Etat africains devaient signer l’accord cette semaine.

« Le président Buhari a annulé son voyage à Kigali, au Rwanda où il devait assister à un sommet extraordinaire de l’Union africaine le mardi 21 mars, pour signer l’accord-cadre pour l’établissement de la zone de libre-échange continentale africaine … Cela permettra aux parties prenantes nigérianes de disposer de plus de temps », selon le communiqué.

Le cabinet fédéral nigérian a approuvé la signature de l’accord, qui devrait stimuler les exportations du pays, « stimuler la croissance et stimuler la création d’emplois, éliminer les barrières contre les produits nigérians et fournir un mécanisme de règlement des différends pour stopper le traitement hostile et discriminatoire dirigé contre des personnes physiques et commerciales nigérianes dans d’autres pays africains. «

ACFTA

ACFTA, une idée de l’Union africaine pour approfondir l’intégration régionale, était en cours depuis janvier 2012, avec le Nigeria comme l’un de ses principaux promoteurs. Cependant, les syndicats locaux et les grandes entreprises ont toujours été contre.

La semaine dernière, le ministre nigérian du Commerce et des Investissements, Okechukwu Enelamah, a reconnu l’opposition continue à l’accord, mais il a ajouté que des efforts étaient en cours pour obtenir l’adhésion de toutes les parties prenantes avant la signature.