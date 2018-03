9èmeTournoi challenge entreprises et institutions : les affiches de quarts de finale connues 

Le tournoi Challenge entreprises et institutions démarré, le dimanche 11 mars dernier va connaitre ses affiches de quarts de finale ce dimanche 08 avril 2018.

Au terme de la phase de groupes, huit équipes sur 12 vont poursuivre la compétition. Il s’agit de MTN, AC Finances, Lydia Ludic, AS Trésor, Inter-Con, Poste du Bénin, Coman SA, Représentation Libanaise.

Alors qu’on s’attendait à une dernière journée très pauvre en but en raison du caractère décisif des dernières affiches de groupe, elle été la plus prolifique en but. De 15 buts, la 1ère journée, les équipes sont passées à 17 buts la 2ème et puis 29 buts la 3eme.

Résultats 3e journée

Représentation Libanaise 3 #1 Bank Atlantique

AS Trésor 2 # 2 Saham Assurance

Lydia Ludic 12#0 Groupe CFAO

MTN 7#0 Conesi

Coman SA 1#1 Inter-Con

Affiches des quarts de finale le 04 avril 2018

MTN # AC Finance

Lydia Ludic # AS Trésor

Inter-Con # Poste du Bénin

Coman SA # Représentation Libanaise