3e Championnats Africains de Scrabble francophone de Scrabble Blitz : Julien Affaton décroche la médaille d’argent 

Le béninois Julien Affaton , champion du monde de Scrabble classique en 2014 a offert au Bénin une médaille d’argent ce mardi 27 mars 2018 à Bamako dans l’épreuve de scrabble Blitz.

Julien Affaton, par contre, ne pourra plus faire parler du Bénin dans l’épreuve du Scrabble classique, après sa médaille d’argent en Scrabble Blitz. Suite à la 14e ronde, il est le premier Béninois et occupe la 15e place du classement général. « Avec 32 points, pour 4 038 côtes, il a comptabilisé 09 victoires et 05 défaites et zéro nul.« , rapporte Matinlibre.

Selon Jipsports, « cette prouesse intervient sous fond de goût amer au vu du traitement subit par la délégation béninoise qui a dû rallier Bamako suite à une cotisation des membres du Comité exécutif de la Fédération béninoise de Scrabbles, cette structure n’ayant reçu aucun soutien du ministère du Tourisme, de la culture et des sports.«

La délégation béninois au Mali

1- Affaton Julien (chef de délégation, champion du monde de Scrabble classique 2014 à Aix les Bains en France) ;

2- Adjovi François Xavier ;

3- Agbanglassi Émile Diaz ;

4- Boni Ayodele Hervé ;

5- Covi Nicanor ;

6- Bohoun Anita ;

7- Noumonvi Joël Arsène ( DTN par ailleurs).

Juges arbitres

8- NOUMONVI Joël Arsène

9- AYENA Rodrigue

Coordonnateur général des Champas

ASSINOU Olivier (Responsable du Bureau Afrique de la Fédération Internationale de Scrabble Francophone)