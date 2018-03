 1er tournoi Nation Tennis Open : Arnaud Sewanou et Sylvestre Monnou sortent la tête haute

Félix Hounkpêvi et Vania Doste, respectivement dans les catégories 1ère série hommes et dames, Rayan El Dorr et Dafia Solange respectivement 2ème série hommes et dames, ont été sacrés champions du 1er tournoi Nation Tennis Open. Démarré le vendredi 16 mars dernier, ledit tournoi a connu son épilogue ce dimanche 25 mars au Club des Nations à Cotonou avec la révélation d’autres talents. Au total, 102 athlètes ont pris part au tournoi pour 97 rencontres disputées, toutes catégories confondues.

La finale messieurs 1ère serie opposant Félix Hounkpêvi N1 béninois à son jeune frère Arnaud Sewanou aura été l’affiche de rêve. Voulant grandir et se faire entendre voir booster dehors leurs aînés, plusieurs jeunes garçons et filles se sont déchaînés sur les courts de Tennis. Ils n’entendent plus laisser une occasion sans vouloir surclasser leurs devanciers.

La finale Hounkpêvi & Sewanou en est un exemple, car si l’expérience a permis à Félix de dominer 7/5 ; 6/4, ce dernier a reconnu au terme du match le beau tennis que présentent ces jeunes en l’occurrence Syvestre Monnou et son concurrent du jour Arnaud Sewanou. « Les jeunes font du beau Tennis et si nous ne nous prenons pas tôt, ils vont nous damer le pion. J’ai dû serrer un peu le jeu pour avoir le dessus.« , a dit l’heureux champion par césarienne, Hounkpêvi.

Cependant pour atteindre cette étape Arnaud Sewanou et son jeune compatriote Sylvestre Monnou (demi-finaliste) vus comme la relève du tennis masculin ont fait tomber des grands, histoire de marquer leur territoire. Et surtout annoncer leur arrivée. Pari gagné pour les organisateurs qui ont pour credo de créer un cadre de brassage de compétition et de détection des jeunes talents émergeants pour le tennis d’élite.

« Nos objectifs sont atteints, c’est pour la 1ère fois qu’on a eu 45 inscrits, au niveau de la 1ère série. Le tournoi a été l’occasion de voir que les jeunes béninois évoluent« , a dit le délégué du tournoi Alphonse Gandonou, président de l’ONG Play Your Game.

Pour le président du Club des Nations Mahmoud El Dorr, heureux du dénouement de ce tournoi, a précisé qu’au Tennis « on évolue en faisant des tournois ». « On est prêt à abriter davantage de tournoi » a-t-il conclu.

Ledit tournoi a aussi connu la présence de plusieurs membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de Tennis. Parmi eux Mohamed Aboubakari vice président de la FBT, qui rassuré du soutien de l’instance à chaque tournoi du genre partout sur le territoire. Car, disait-il, ce sont « les tournois qui permettent la révélation des jeunes à l’instar de Sewanou, Monou« . « Nous avons un plan d’action à la Fédération béninoise de Tennis et nous allons accompagner des initiatives comme celle de l’ONG Play Your Game pour avoir une dizaine de jeunes pour la relève » peut-on retenir des propos de Mohamed Aboubakari au terme des finales.

Parlant de finales, Vania Doste du Togo c’est imposée en deux sets 6/3; 6/0 contre Carmène Kpadonou du Bénin dans la catégorie 1ère série dames. Et dans la catégorie 2ème série, Solange Dafia n’a pas forcé pour arracher le titre à Nour El Dorr après deux sets 6/3 , 6/2. Par contre chez les messieurs 2ème série, c’est le jeune Rayan El Dorr qui a été consacré champion au détriment de l’expérimenté Garba Asso qui a croupi sous le poids de la fatigue.

Les plus méritants ont été primés par le comité d’organisation.

Quelques photos