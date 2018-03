1er Nation Tennis Open : un tournoi de plus pour l’ONG Play Your Game

L’ONG Play Your Game en collaboration avec le Tennis Club des Nations a lancé la première édition de Nation Tennis Open ce lundi 19 mars à Cotonou. Les catégories 2ème série dames et hommes et 1ère série dames et hommes vont animer ce tournoi.

Nouvellement inscrit dans son programme d’activité, ledit tournoi est le 1er du genre dans l’histoire du Club des Nations La compétition va connaître son épilogue ce dimanche.

La catégorie 2eme série avec une cinquantaine de participants a ouvert le bal. (voir les résultats si dessous)

« Nous souhaitons un très bon tournoi à tous les participants et vous invitons à sortir massivement pour vivre d’agréables moments tennistiques durant ces dix jours.« , a fait savoir le délégué du tournoi Alphonse Gandonou. Ce dernier a profité de l’occasion pour nous décliner quelques rendez-vous, à l’honneur des jeunes tennismen béninois.

Ainsi, Becoude Carmine (17 ans) et Arnaud Sewanou (17ans) vont prendre part au prochain circuit junior ITF en Côte d’Ivoire prévu du 02 au 15 avril, grâce au plan d’action de l’ONG Play Your Game pour soutenir ces jeunes afin qu’ils aient plus de points. Ils seront accompagnés par le coach Rodrigue Allowakinnou.

Pour ses performances, Sylvestre Monnou(15 ans) finaliste au Circuit junior de Lomé a été choisi par l’ITF pour rester dans l’équipe de l’ITF pour participer au circuit du Nord en Algérie du 03 au 27 avril prochain.