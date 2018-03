10 ème conférence de l’APF: la problématique du flux migratoire au cœur des échanges

La capitale du Togo abrite depuis ce jeudi 15 mars 2018, la 10ème conférence des présidents d’Assemblées nationales d’Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la francophonie (APF).

La problématique du flux migratoire et ses impacts sur le développement de l’Afrique, la situation du G5 Sahel sont quelques uns des thèmes abordés au cours de cette conférence. »La question est placée et sera abordée dans une perspective parlementaire. Nous ne nous contenterons pas d’emprunter le sentier battu des débats sur les flux migratoires, nous allons nous y penser avec responsabilité et franchise et en africain engagé pour la recherche des approches concrètes et objectives de l’impact de l’immigration sur le développement. En choisissant d’inscrire ce thème d’envergure planétaire à notre ordre du jour, la conférence des Présidents d’Assemblées nationales d’Afrique de l’APF entend ainsi contribuer au dialogue interparlementaire global en cours sur le phénomène migratoire » a indiqué Dama Dramani dans son allocution de bienvenues.

Le Bénin est représenté dans cette rencontre parlementaire internationale par une délégation de trois parlementaires qui ont marqué leur présence par deux interventions percutantes. Le Bénin a également signalé sa présence à cette conférence à travers la représentation remarquable de la jeune parlementaire béninoise Esther DJOSSOU, déléguée du Parlement Francophone des Jeunes.

La conférence prend fin ce vendredi 16 mars 2018. Elle a connu la participation des délégations des Parlements des pays tels le Bénin , le Cameroun, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée -Bissau, le Madagascar, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Burundi, le Burkina Faso, le Niger et le Togo.