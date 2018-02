 Victorien Aholou : « On va réitérer l’exploit de l’année passée »

À la suite de de la phase internationale du 8e Tic2f et après les prestations de l’académie Aspa d’Abomey, le premier responsable de cette formation se livre à nos questions afin de nous donner ses impressions. C’est à travers un entretien que Victorien Aholou que nous vous proposons

– Votre ressenti après cette « qualif » pour la phase internationale ?

Je suis très content parce que l’année dernière, on a été le 1er centre du Bénin. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est bon d’être 1er, mais c’est très difficile de se maintenir. Donc nos matchs ont été très rudes, mais c’est la fin qui compte, on a les six (groupe de 3 centres Ndlr) , on est d’office qualifié pour Porto-Novo. C’est une fierté, je crois qu’on va réitérer l’exploit de l’année passée au Tournoi international.

– soyez donc précis, jusqu’où irez-vous ?

Cette année, on compte aller jusqu’en finale, pourquoi pas décrocher le trophée. On a joué le match de classement pour la précédente édition. On a été un peu malchanceux si non, on devrait jouer la finale. Mais cette année, je crois, on mettra les artilleries possibles pour aller décrocher le trophée final.

– Est ce que vous avez l’effectif pour cet objectif ?

Bon ! Vous savez, nous avons un effectif actuellement et c’est ça qui nous a permis de gagner les deux matchs. Et conformément, au règlement intérieur, on va essayer d’étoffer le groupe. On a assez de talents qui sont là en essai, s’ils répondent, on va les intégrer dans le groupe final pour avril prochain. On mettra les bouchées doubles pour que « le Bénin soit champion ».

– Pour ce faire, comment se déroulera votre préparation ?

Vous savez, toujours à la suite de la phase nationale, on met en place un vaste programme de préparation. On se rendra au Togo, au Ghana, pourquoi pas en Côte d’Ivoire aussi, pour bien peaufiner la préparation. Parce qu’on veut jouer des adversaires de renoms, venus entre autres du Nigeria, du Ghana, de l’Algérie et la Côte d’Ivoire. La phase nationale diffère de la phase internationale, à cette étape, on doit se doter de moyen nécessaire pour répondre favorablement face aux centres qui viennent des pays où le Football est plus avancé.