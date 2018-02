Togo : sans surprise, le dialogue suspendu pour plusieurs jours

Et pourtant…, les pourparlers avaient bien commencé et les deux camps se sont même entendus sur des préalables à respecter. Le gouvernement avait accédé à certaines revendications de la coalition et on pouvait même s’attendre, sans se tromper, sur une suite normale des discussions.

Mais la suite des pourparlers n’a pas été aussi paisible et facile pour le facilitateur. Chacun reste camper sur sa position ; les opposants réclament toujours le retour à la Constitution de 1992 qui stipule qu’« en aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats » et le pouvoir lui ne veut rien lâcher que d’aller soumettre cette question au peuple par référendum.

Cette situation de débats plutôt houleux, n’a pas permis aux différents protagonistes de trouver un compromis. Les deux parties se sont donc quittées chacun sur sa position et le dialogue a ainsi été suspendu pour environ 15 jours.

La date de la prochaine rencontre n’a pas encore été décidée vu que le facilitateur, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, ne sera pas disponible avant le 4 mars prochain. Il doit se rendre aux États-Unis et en Europe dans les prochains jours.