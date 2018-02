Togo : reprise du dialogue politique en présence de Nana Akufo-Addo 

Facilitateur principal dans la résolution de la crise togolaise, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a effectué une visite de quelques heures à Lomé le vendredi 23 février.

Un déplacement qui s’inscrit dans la poursuite du dialogue politique débuté le lundi 19 février dernier. Une dizaine de point ont été inscrits à l’ordre du jour dont entre autres, « le retour à la Constitution de 1992 et son implication, l’organisation du référendum portant révision de la Constitution de 1992 et les mécanismes de mise en œuvre et de suivi des décisions prises à l’issue du dialogue. « .

Comme points positifs parlant des avancées de cette crise de six mois environ entre pouvoir et opposition, on note la libération par grâce présidentielle de trente-cinq (35) citoyens détenus dans le cadre des manifestations enclenchées depuis six mois contre le régime en place d’une part et six (06) dans le cadre de l’affaire des incendies des marchés d’autres part, fait savoir notre source.

Le Chef de l’État ghanéen, Nana Akufo-Addo a exhorté lundi dernier, la classe politique à rester ouvert au dialogue afin de sortir le pays de cette crise. Le président ghanéen a insisté sur la prévalence de « l’intérêt national dans les échanges.«