Togo – incendie des marchés de Kara et Lomé : les détenus libérés après cinq ans

« Nous venons d’apprendre que les camarades détenus dans l’affaire des incendies sont tous libérés. C’est chose faite après 5 ans passés en détention sans procès », une déclaration d’Apollinaire Attiley, qui était le garde du corps de Jean-Pierre Fabre et détenu dans la même affaire.

Les détenus dans l’affaire d’incendie des marchés de Kara et de Lomé arrêtés depuis janvier 2013, ont donc été libérés mercredi après avoir passé 5 années derrière les barreaux attendant leur procès. La machine du dialogue est donc en marche et les opposants semblent peu à peu voir leurs revendications préalables satisfaites par le camp d’en face qui exprime ainsi sa bonne foi et sa disponibilité à négocier et trouver un terrain d’entente.

Cette nouvelle libération de détenus et celle de mardi mettent sur le bon chemin la suite des négociations dans le dialogue inter-togolais présidé par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Les pourparlers reprendront vendredi et les points relatifs au retour à la constitution de 1992 et au départ de Faure Gnassingbé seront sur la table.